Archéologues contre ordinateur: une nouvelle étude alimente le concours de tri

Un élément clé du travail d’un archéologue implique le processus fastidieux de catégorisation des tessons de poterie en sous-types. Demandez aux archéologues pourquoi ils ont placé un fragment dans une catégorie particulière et il leur est souvent difficile de dire ce qui les a amenés exactement à cette conclusion. «C’est un peu comme regarder une photographie d’Elvis Presley et regarder une photo d’un imitateur», a déclaré Christian Downum, professeur d’anthropologie à la Northern Arizona University. « Vous savez que quelque chose ne va pas avec l’imitateur, mais il est difficile de préciser pourquoi ce n’est pas Elvis. » Mais les archéologues ont maintenant démontré qu’il est possible de programmer un ordinateur pour faire cette partie essentielle de leur travail aussi bien qu’ils le peuvent. Dans un étude publiée dans le numéro de juin du Journal of Archaeological Science, les chercheurs ont rapporté qu’un modèle d’apprentissage en profondeur triait les images d’éclats décorés aussi précisément – et parfois plus précisément – que quatre archéologues experts l’ont fait. «Cela ne fait pas mal à mes sentiments», a déclaré le Dr Downum, l’un des auteurs de l’étude. Au contraire, a-t-il dit, cela devrait améliorer le domaine en libérant du temps et en remplaçant «le processus de classification subjectif et difficile à décrire par un système qui donne à chaque fois le même résultat».

L’étude s’est concentrée sur Tusayan White Ware, un type de poterie peinte formée à la main utilisée pour servir de la nourriture et stocker de l’eau dans les canyons et mesas du nord-est de l’Arizona entre 825 et 1300. Dans les années 1920, les archéologues ont découvert que les pièces de Tusayan White Ware étaient cohérentes. modèles en fonction de la période dans laquelle ils ont été créés.

Les chercheurs ont recruté quatre des analystes les plus expérimentés de ce type particulier de poterie. Chacun avait passé 30 ans ou plus à analyser les céramiques et avait auparavant classé des dizaines de milliers de fragments de Tusayan White Ware. Ils ont également passé environ quatre heures à entraîner un réseau de neurones, un système mathématique complexe qui peut apprendre des tâches spécifiques en analysant de grandes quantités de données, pour trier des photographies de Tusayan White Ware. L’homme et la machine ont chacun été chargés de catégoriser des milliers d’images dans l’un des neuf types connus et évalués sur l’exactitude de leurs réponses.

Le réseau neuronal a lié deux des analystes humains pour la précision et a battu les deux autres, ont découvert les chercheurs. La machine était également beaucoup plus efficace. Parce que la tâche était ennuyeuse, aucun des analystes humains ne voulait parcourir les 3000 photographies sans s’arrêter, a déclaré le Dr Pawlowicz. Ainsi, même s’ils auraient probablement pu terminer la tâche en trois heures, chacun a mené l’analyse au cours de plusieurs séances sur trois à quatre mois. Le réseau neuronal a fouillé des milliers d’images en quelques minutes. Non seulement le programme informatique était plus efficace et aussi précis que les archéologues, mais il était également capable de mieux expliquer pourquoi il avait catégorisé les fragments d’une certaine manière par rapport à ses concurrents vivants et respirants. Dans un cas, l’ordinateur a offert une observation de tri intelligente qui était nouvelle pour les chercheurs: il a souligné que deux types similaires de poterie avec des éléments de conception de lignes barbelées pouvaient être distingués selon que les lignes étaient connectées à angle droit ou étaient parallèles, a déclaré Leszek Pawlowicz, membre du corps professoral adjoint de la Northern Arizona University et autre auteur de l’étude. La machine a également surpassé les humains en n’offrant qu’une seule réponse pour chaque classification; Les archéologues participants étaient souvent en désaccord sur la façon dont les éléments étaient classés, un problème connu qui ralentit souvent les projets archéologiques, ont déclaré les auteurs. Phillip Isola, professeur de génie électrique et d’informatique au MIT qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré qu’il n’était pas surpris que le réseau neuronal fonctionne aussi bien – ou parfois mieux que – les archéologues. «C’est la même histoire que nous avons entendue à quelques reprises maintenant», a déclaré le Dr Isola. Dans le domaine de l’imagerie médicale, par exemple, les chercheurs ont constaté que les réseaux de neurones radiologues rivaux à l’identification des tumeurs. Les universitaires utilisent également des outils similaires pour catégoriser les types de plantes et d’oiseaux. C’est également loin d’être la première fois que les archéologues se sont tournés vers l’intelligence artificielle. En 2015, des chercheurs en France apprentissage automatique appliqué à classer la céramique française médiévale. Un groupe d’archéologues et d’informaticiens de cinq pays est également développer un outil numérique pour classer les éclats de poterie. Cependant, aucun de ces projets n’oppose explicitement l’homme contre la machine.

Depuis que l’étude a commencé à circuler, certains archéologues ont partagé avec les auteurs des inquiétudes quant à leur remplacement par des machines. Le Dr Downum et le Dr Pawlowicz ont déclaré qu’ils ne craignaient pas qu’une telle chose se produise. «C’est nous qui décidons de ce qui est important à étudier», a déclaré le Dr Downum.