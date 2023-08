Archéologie : un ancien crâne découvert en Chine

Un ancien crâne datant de 300 000 ans ne ressemble à aucun autre fossile humain prémoderne jamais trouvé, pointant potentiellement vers une nouvelle branche de l’arbre généalogique humain, selon de nouvelles recherches.

Une équipe internationale de chercheurs de Chine, d’Espagne et du Royaume-Uni a déterré le crâne – en particulier la mandibule ou la mâchoire inférieure – dans la région de Hualongdong, dans l’est de la Chine, en 2015, ainsi que 15 autres spécimens, tous supposés provenir de la fin du Pléistocène moyen. période.

Les scientifiques pensent que la fin du Pléistocène moyen, qui a commencé il y a environ 300 000 ans, a été une période charnière pour l’évolution des hominines – des espèces considérées comme humaines ou étroitement apparentées – y compris les humains modernes.

Publiée dans le Journal of Human Evolution le 31 juillet, une étude de l’équipe de recherche a révélé que la mandibule, connue sous le nom de HLD 6, est « inattendue » et ne rentre dans aucun groupe taxonomique existant.

De nombreux fossiles d’hominidés du Pléistocène découverts en Chine ont été tout aussi difficiles à classer et étaient auparavant perçus comme des anomalies, selon l’étude. Cependant, cette découverte, ainsi que d’autres recherches récentes, modifient lentement ce que les gens savent du modèle évolutif à la fin du Pléistocène moyen.

HLD 6 ET UNE MOSAÏQUE DE CARACTÉRISTIQUES

En comparant la mandibule HLD 6 à celles des hominines du Pléistocène et des humains modernes, les chercheurs ont découvert qu’elle possédait les caractéristiques des deux.

Il a la même forme que la mandibule de l’Homo sapiens, notre espèce humaine moderne qui a évolué à partir de l’Homo erectus. Mais il partage également une caractéristique d’une branche différente qui a évolué à partir de l’Homo erectus, les Dénisoviens. Comme les Dénisoviens, HLD 6 ne semble pas avoir de menton.

« HLD6 ne présente pas un vrai menton mais présente des traits faiblement exprimés qui semblent anticiper cette caractéristique typiquement H. sapiens », a déclaré l’auteur de l’étude, María Martinón-Torres, directrice du Centre national de recherche sur l’évolution humaine (CENIEH) en Espagne.

« Hualongdong est donc la première population fossile connue en Asie à présenter cette mosaïque de caractéristiques primitives et H. sapiens », a-t-elle ajouté.

Les chercheurs émettent l’hypothèse que HLD 6 doit appartenir à une classification qui n’a pas encore reçu de nom et que les caractéristiques de l’homme moderne auraient pu être présentes il y a 300 000 ans, avant l’émergence de l’homme moderne en Asie de l’Est.

Les chercheurs ont également pris en compte l’âge de l’individu auquel appartenait la mâchoire, car la forme du crâne peut différer entre les enfants et les adultes.

On pense que HLD 6 appartenait à un jeune de 12 à 13 ans. Bien que les chercheurs n’aient pas de crâne adulte de la même espèce à comparer, ils ont examiné des crânes d’hominidés du Pléistocène moyen et tardif d’âge similaire et adulte et ont découvert que leurs formes restaient cohérentes quel que soit leur âge, ce qui étaye davantage la théorie des scientifiques.

Selon Martinón-Torres, plus de travail est nécessaire pour placer correctement HLD 6.

« Plus de fossiles et d’études sont nécessaires pour comprendre leur position précise dans l’arbre généalogique humain », a-t-elle déclaré.