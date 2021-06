Archana Puran Singh va quitter le Kapil Sharma Show ? L’actrice dément les rumeurs ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: Le Kapil Sharma Show est sur le point de revenir sur le petit écran et les rumeurs vont bon train selon lesquelles Archana Puran Singh, juge spécial de l’émission, pourrait ne pas revenir pour la saison à venir car elle est occupée à tourner pour une série Web.

Cependant, Archana appelle tous ces murmures sans fondement et est prêt à faire à nouveau partie du spectacle.

«Je ne suis pas au courant d’une telle évolution. Je vais faire partie du spectacle dans sa prochaine saison. L’année dernière aussi, de telles rumeurs avaient commencé alors que je tournais pour un film. Cette année aussi, je tournais pour une série et les gens pensaient que je quitterais la série. Il n’y a pas de vérité dans ces rumeurs », a déclaré Archana à ETimes.

Parlant de son amour pour The Kapil Sharma Show, l’actrice a ajouté: « J’aime l’humour et je regarde les acteurs jouer sur scène. C’est divertissant et le fait que Kapil m’ait choisi pour faire partie du spectacle est génial. J’ai hâte de faire partie de la saison à venir aussi. »

Archana a également révélé que ses deux fils, Aryamann et Ayushmann, voulaient faire carrière dans le métier d’acteur et travaillaient dur et donnaient des auditions. « Oui, ils travaillent dur et, comme les autres jeunes normaux, passent des auditions. En fait, mon aîné a passé de nombreuses auditions et je peux dire qu’il a du mal à décrocher une bonne mission. Aussi, il est facile de dire que le fils ou la fille d’un acteur obtient du travail facilement mais ce n’est pas le cas ici. Je suis fier que mes fils travaillent dur et n’aient reçu aucun traitement spécial car ils viennent d’un milieu cinématographique. Espérons qu’ils vont bientôt résoudre ce problème et commencer leur voyage dans le showbiz.