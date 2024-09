Archana Puran Singh parle de rire de la tragédie après le décès de sa belle-mère : « Mon mari Parmeet Sethi a compris, vous ne pouvez pas laisser le travail incomplet » | Actualités du cinéma hindi

Archana Puran Singh, connue pour ses différents rôles dans des films et des émissions de télévision, notamment The Kapil Sharma Show, a récemment partagé une expérience poignante sur le fait de devoir faire preuve de courage et continuer à travailler dans l’industrie du divertissement, même lors de l’un des jours les plus difficiles. de sa vie. Tout en se souvenant d’un moment profondément émouvant, Archana a expliqué comment elle avait dû terminer un épisode d’une émission malgré la nouvelle dévastatrice d’elle. décès de la belle-mère.

Dans une interview avec Instant Bollywood, Archana a révélé : « Je pense que j’avais presque terminé l’épisode ; J’étais à mi-chemin lorsque j’ai appris la nouvelle du décès de ma belle-mère. J’avais la chair de poule en y pensant, alors j’ai immédiatement dit : « Je dois y aller », mais en même temps, je savais que je devais terminer l’épisode. L’équipe m’a dit de m’asseoir là et de rire, et ils le monteraient partout où il y aurait une blague.

En réfléchissant à la situation surréaliste, Archana a déclaré qu’elle continuait de rire, même si son esprit était consumé par la perte. « Maintenant, imaginez ce qui se passe dans ma tête : ma belle-mère vient de mourir. Comment ai-je ri ? Je ne sais pas. Cela fait 30 à 40 ans que cette industrie existe et vous savez que l’argent du producteur est en jeu. On ne peut pas laisser un travail inachevé », a-t-elle expliqué.

Casting du Great Indian Kapil Show : Sunil Grover sur Patch-Up, SRK-Salman Act, Archana sur Kapil-Krushna

Son mari, l’acteur Parmeet Sethi, comprenait également les exigences professionnelles de la situation, même s’il lui a fallu un moment pour tout comprendre. « Cela lui a pris 15 minutes, mais je sais que je ne voyais rien. Je savais juste qu’il y avait un micro, de l’action, et j’ai ri, ri et ri, puis j’ai dit : « Quelqu’un aura tellement de chance qu’après avoir écouté cette nouvelle, il sera obligé de rire. »

Dans une autre interview, Archana a déclaré que ses capacités d’actrice n’avaient pas encore été exploitées. Cependant, elle ne regrette pas de ne pas avoir eu plus d’opportunités de devenir comédienne. « J’ai eu une chance magnifique avec ce voyage de 15 ans dans la comédie. Agar mein filmein kar rahi hoti, toh shayad meri yeh Journey na hoti. J’ai remarqué que ce film sur moi itna lamba carrière Muskil hai », avait-elle partagé .

Côté travail, Archana Puran Singh est actuellement vue dans la 2ème saison de Le grand spectacle indien Kapil.