Archana Puran Singh ne reviendra pas dans la nouvelle saison de « The Kapil Sharma Show » ? Voici la vérité

Les fans attendaient avec impatience le retour de l’acteur et comédien Kapil Sharma avec son populaire talk-show « The Kapil Sharma Show ». Et tandis que l’ensemble du casting semble être ravi de faire un retour bientôt, les rumeurs vont bon train selon lesquelles Archana Puran Singh, qui était le juge spécial de l’édition précédente de l’émission, pourrait ne pas se rendre à la prochaine saison de ‘The Kapil Sharma Show ‘ puisqu’elle est occupée à boucler le tournage d’une web-série.

Archana tourne actuellement pour un projet Netflix.

Réagissant aux informations faisant état de sa non-présentation dans la nouvelle saison de ‘The Kapil Sharma Show’, Archana a déclaré que les murmures étaient sans fondement et qu’elle était prête à faire à nouveau partie de l’émission.

S’adressant à ETimes, Archana a déclaré: « Je ne suis pas au courant d’un tel développement. Je vais faire partie de la série au cours de sa prochaine saison. L’année dernière également, de telles rumeurs avaient commencé lorsque je tournais pour un film. Cette année , aussi, je tournais pour une série et les gens pensaient que je quitterais la série. Il n’y a pas de vérité dans ces rumeurs. »

À propos de ‘The Kapil Sharma Show’, l’actrice a déclaré: « J’aime l’humour et regarder les acteurs jouer sur scène. C’est divertissant et le fait que Kapil m’ait choisi pour faire partie du spectacle est génial. J’ai hâte de faire partie de la saison à venir aussi. »

Pour les non avertis, Archana Puran Singh avait remplacé Navjot Singh Sidhu en 2019 après que ce dernier a été exclu de l’émission suite au tollé suscité par ses propos sur le Pakistan.

Pendant ce temps, Archana, qui est une fervente utilisatrice des médias sociaux, a publié une vidéo sur Instagram expliquant comment elle se sentait d’être de retour sur les plateaux de tournage au milieu de la pandémie. « C’est toujours un peu effrayant d’être dehors pendant ces temps effrayants, mais je suis totalement à la maison. Depuis que je suis revenu de New York, je ne suis pas sorti. Je suis allé dans un salon parce que je devais me faire coiffer. fait avant le tournage. Mais j’ai tellement hâte de recommencer à travailler. Il y a un soupir de soulagement que l’ensemble de l’unité ait été testé mais c’est toujours un peu effrayant », a-t-elle déclaré dans la vidéo.

Quant au retour de ‘The Kapil Sharma Show’, il est probable qu’il reprenne le tournage le mois prochain.