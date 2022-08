Archana Puran Singh est comparée au look Haddi de Nawazuddin Siddiqui: voici ce qu’elle a à dire

Nawazuddin Siddiqui a bouleversé le public avec son personnage lorsqu’il a récemment laissé tomber son premier regard de son prochain film Haddi. Il a été vu habillé en femme portant une robe de couleur graphite métallique avec une bague et un bras assorti. Les internautes ont découvert que Nawaz avait une ressemblance frappante avec l’apparence du juge Archana Puran Singh du Kapil Sharma Show.

Réagissant à la comparaison, Archana a déclaré que c’était un énorme compliment d’être comparé à Nawaz de toutes les manières possibles. “C’est la coiffure qui est devenue synonyme de moi qui est à l’origine de toutes ces comparaisons. J’ai utilisé ce look séparé au début de l’émission Kapil (The Kapil Sharma Show)”, a déclaré Archana à Hindustan Times.

Il ne fait aucun doute que Nawaz a laissé le public haletant d’incrédulité avec l’affiche de mouvement de Haddi. Son travail et son dévouement à son personnage sont clairement visibles. Commentant à l’occasion de la sortie de l’affiche de mouvement, Nawaz a déclaré: “J’ai dépeint différents personnages intéressants, mais Haddi va être unique et spécial puisque je porterai un look jamais vu auparavant et cela m’aidera également à repousser les limites en tant qu’acteur. J’ai hâte de commencer le tournage du film.

Haddi est un drame de vengeance noir réalisé par Akshat Ajay Sharma et co-écrit par Akshay et Adamya Bhalla. Produit par Zee Studios, Anandita Studios (Raadhika Nanda, Sanjay Saha), le film sera tourné dans des régions de l’ouest de l’Uttar Pradesh, notamment Noida et Ghaziabad, et devrait sortir en 2023.