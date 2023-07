Archana Gautam s’ouvre sur la comparaison de Manisha Rani avec elle, dit « Woh Kabhi cartoon… »

Les internautes ont comparé Manisha Rani à Archana Gautam de Bigg Boss saison 16.

Les concurrents de Bigg Boss OTT 2 font la une des journaux tous les jours pour diverses raisons. Manisha Rani, Elvish Yadav et Abhishek Malhan ont réussi à attirer l’attention avec leur performance à l’intérieur de la maison.

Les internautes ont comparé Manisha à Archana Gautam de Bigg Boss saison 16. Selon Free Press Journal, Archana a réagi à la comparaison en s’adressant aux médias lors d’un événement et a déclaré: «Manisha est une très jolie fille aur mujhko acha lag raha hai woh apna 100% daal rahi hai. (J’adore la façon dont elle déploie ses efforts purs, se donnant à 100 %. Cela me rend vraiment heureux.) »





Elle a ajouté : « Logon ko hasane ke liye woh kabhi cartoon, toh kabhi joker, kabhi ek chulbuli ladki, toh kabhi bhoot banjati hai aur yeh cheezein achi hain. (Elle a la capacité de faire rire les gens ; parfois, elle devient un dessin animé, d’autres fois, un farceur ou une fille espiègle, et parfois, elle se transforme même en fantôme. Ces choses sont délicieuses.) »





Elle a également félicité Abhishek Malhan alias Fukra Insaan et Elvish Yadav, pour être des joueurs authentiques et authentiques dans le jeu. Elvish Yadav et Aashika Bhatia sont entrés en tant que jokers dans Bigg Boss OTT 2. Elvish a conquis des cœurs depuis son entrée dans la série et maintenant, Alia Bhatt l’a également choisi comme Rocky, cependant, elle n’a pas choisi Pooja Bhatt comme Rani.

Alia Bhatt est actuellement occupée à promouvoir son prochain film Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. L’actrice a récemment visité Chandigarh et lors de la conférence de presse, elle a révélé son concurrent préféré. L’actrice a qualifié Elvish Yadav de « personnalité rocky » et a déclaré : « Elvish mujhe bhot vilain lagte hai. Unka jaisa vo andaaz hai, jaise vo bolta hai, c’est très amusant. Il est très marrant. Je l’aime beaucoup. »

Elle a ensuite choisi Rani de la maison Bigg Boss OTT 2 et a déclaré: «Manisha Rani ko hum Rani bulate the kuki uske naam me Rani bhi hai. Unki jodi kafi mignon lagti hai. (nous appelons Manisha Rani comme Rani parce que son nom a Rani et leur paire est très mignonne ensemble). ”

Elle a ensuite ajouté : « Mais je dois prendre le nom de ma sœur kuki vo en humari ghar parivar ki Rani hai. La façon dont elle est (Mais je dois prendre le nom de ma sœur (Pooja Bhatt) parce qu’elle est la reine de notre famille. La façon dont elle est).