Archana Gautam se dispute verbalement avec Shalin Bhanot, Nimrit Kaur lui dit “hum kisi ke kutte nahi”

Le jour 9, les concurrents de Bigg Boss 16 Archana Gautam et Shalin Bhanot se sont disputés après que ce dernier a déclaré que le poulet était pour lui. La politicienne a perdu son sang-froid après que Shalin ait commencé à lui crier dessus pour la nourriture.

Archana a commencé à crier après les candidats qui soutenaient Shalin. Elle a dit “as-tu peur de lui, iske kutte (chiens) ho tum sab”. En entendant cela, Nimrit Kaur a crié “hum kisi ke kutte nahi hai”. Archana a déclaré qu’elle cuisinera du poulet pour tout le monde, même si c’est pour une seule personne.

Qui est ce saundarya Sharma ?? Pourquoi elle parle de classe à chaque fois… Elle a dit basse classe, grossière, pagale et que sais-je encore… À quel point ces gens se comportent mal avec #ArchanaGautam Gang d’intimidateurs…#BiggBoss16 #BB16– Kamini Chitkara (@Kaminichitkara) 10 octobre 2022

Saundarya:- sabko mera bnaya khana salut psnd aata tha. #ArchanaGautam:- Toh bnale phir Dieu cette fille Agar archana na ho toh kya dekhenge yrr — (@bola_tha_na) 10 octobre 2022

Pendant ce temps, dans le clip, Gautam Vig et Shiv Thakare peuvent être vus en compétition lors de la tâche de capitaine. Shalin comme mettant des objets lourds dans le conteneur de Shiv afin de lui faire perdre l’équilibre. Il a ensuite porté un sac à roulettes lourd afin de le mettre dans le conteneur de shiv. Cependant, Archana l’a arrêté, par conséquent, Shalin a poussé le politicien.





MC Stan, Priyanka Choudhary et d’autres candidats peuvent être vus en train de soutenir Archana. Gautam a dit “Shalin sera puni”, a déclaré MC Stan, “nous ne voulons pas qu’il soit puni, il devrait être expulsé de la maison.”

Les internautes ont également réagi à l’incident. L’un d’eux a écrit : “Je serai heureux quand #bigboss chassera #shalin de la maison.” La deuxième personne a commenté: «Shalin est l’un de ces candidats violents et très agressifs dans la mesure où il est égoïste et garde rancune. Il joue sale n malsain mais prêche en face. Ghamandi hai izzat gavake bezzat hoke niklega show se. La troisième personne a commenté: «

Shalin aur nimrit ko bahar Jana chaiye. La quatrième personne a écrit: «J’espère que le capitaine shiv ban jaye et sortez Shalin de la maison. Un tel comportement violent n’est pas acceptable.

Pendant ce temps, le jour 8, Priyanka Choudhary est devenue émue après s’être battue avec sa meilleure amie Ankit Gupta. Tout a commencé quand Ankit lui a demandé de ne pas traiter Abdu comme un enfant car il a 19 ans. Priyanka lui a expliqué qu’elle ne l’avait jamais traité comme un enfant, Abdu est son très bon ami.