Archana Gautam, finaliste de Bigg Boss 16, danse avec Fahmaan Khan à la soirée Bigg Boss 16 ; Les fans de Sumbul Touqeer Khan réagissent

Les finalistes et gagnants de Bigg Boss 16 ont passé une excellente soirée avec Farah Khan. Une grande fête a été organisée pour tout le monde. Archana Gautam a partagé un certain nombre de vidéos pour la même chose. Dans l’une des vidéos, on peut la voir danser avec Fahmaan Khan. L’acteur de Dharam Patni et elle ont dansé leur cœur au rythme de Besharam Rang. Archana Gautam a l’air sexy dans une robe noire alors qu’il portait un pantalon et une chemise. Les fans de Sumbul Touqeer ont eu des réactions différentes sur le même. Jetez un oeil à la vidéo…

Sumbul Touqeer Khan a partagé une vidéo avec Abdu Rozik. Les fans ont commenté: “Ohh s’il te plaît bhaya mujai tho yeh archna bilkul bhi achi nahi lagtii iss nai mere sumsum ki insulte kiyii toi je la déteste”, tandis que quelqu’un d’autre a dit: “Jo insan ko insan nhi smjhti khud finaliste ho gyi au logo expulsé k sath khadi nhi hoti aisi mentalité bon marché wali aurat fahmmy se dur hi rhe to achha he. Les fans ont souligné comment Archana Gautam parlait mal de Sumbul Touqeer Khan même lors de la grande finale.

Sumbul Touqeer Khan a raté de peu la dernière place d’un pouce. Mais les gens ont commencé à apprécier l’actrice vers la fin du spectacle. Archana Gautam a gagné un certain nombre d’adeptes après le spectacle. Farah Khan a déclaré à Archana Gautam que ses amis étaient de grands fans du finaliste de Bigg Boss 16. Fahmaan Khan s’est également bien amusé.