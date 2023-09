Archana Gautam et son père ont été battus devant les bureaux d’un parti politique à New Delhi [Watch shocking video]

Archana Gautam est devenue une célébrité nationale après son passage réussi dans Bigg Boss 16. L’actrice et politicienne de Meerut était l’une des finalistes de l’émission. Archana Gautam était également sur Khatron Ke Khiladi 13. Une vidéo très choquante fait le tour des réseaux sociaux. Archana Gautam et son père auraient été battus devant les bureaux du parti du Congrès à New Delhi. Ils s’y étaient apparemment rendus pour féliciter le chef du Congrès Mallikarjun Kharge et la chef du parti Priyanka Gandhi pour l’adoption du projet de loi sur la réserve des femmes au Lok Sabha. Les ouvriers les auraient arrêtés à la porte et se seraient ensuite mal comportés avec eux. Les vidéos ont choqué les fans.

Archana Gautam, célèbre Bigg Boss 16, et son père auraient été battus par les karyakartas du parti du Congrès. Ils ont été empêchés d’entrer dans les locaux du parti et ont été frappés à l’entrée même. Archana, qui est un grand partisan du parti du Congrès, tentait d’entrer au pic.twitter.com/GeYV6YHfnl #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 29 septembre 2023

Archana Gautam a fièrement parlé de son admiration pour Priyanka Gandhi dans Bigg Boss 16. Comme les noms de partis politiques ne sont pas autorisés dans l’émission, elle n’a pas pu la nommer directement. Archana Gautam est issue de la communauté Dalit et s’exprime très ouvertement sur les problèmes auxquels elle est confrontée.

Nous pouvons voir son père Gautam Buddha l’emmener à la voiture alors qu’elle se déchaîne contre les mécréants présumés. La vidéo devient petit à petit virale. Le projet de loi sur la réserve des femmes a constitué un jugement historique pour la nation. Les fans sont repartis découragés de voir comment elle a été poussée au sol.

C’est ainsi que les travailleurs du parti du Congrès ont traité leur grand partisan Archana Gautam ! pic.twitter.com/gny1xBbYlX #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 29 septembre 2023

Archana Gautam et quelques dames sont vues dans une guerre verbale. On dirait qu’elle s’est disputée avec les travailleuses du parti. Archana Gautam a déclaré qu’elle était une personne célèbre et qu’elle méritait d’être mieux traitée. La dame a expliqué comment elle souhaitait accomplir un service public en tant que politicienne. Mais elle se concentre désormais davantage sur sa carrière d’actrice. Maintenant, voyons si cela devient un gros problème, et si certains hauts gradés du parti clarifient la question.