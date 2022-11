Archana Gautam entre en désaccord avec Salman Khan, l’acteur devient furieux

Bigg Boss 16 : Le Weekend Ka Vaar continue samedi, et l’affrontement Sajid Khan- Salman Khan- Archana Gautam va prendre une vilaine tournure. Dans la nouvelle promo partagée par Colors, Archana et Sajid partagent leurs réflexions avant Salman, et ce dernier claque Khan pour son attaque verbale contre Archana.

Après avoir fait un retour dans la série, Sajid et ses favoris se sont moqués d’Archana en implorant grâce avant d’être expulsés. Archana et Sajid se sont disputés et le cinéaste a reproché au politicien d’être le fauteur de troubles ultime de la maison. Salman continue d’affronter Sajid et lui a demandé pourquoi il se moquait d’Archana. Gautam l’a interrompu et a dit ki “aap toh itne gire hue ho ki aapne bheek bhi nahi di.” Salman dit qu’Archana provoque également Sajid et d’autres avec ses commentaires odieux. Archana l’interrompt et demande : “Main bahar ka bhi na bolu, ghar pe kuch na bolu, toh main bolo kya, Mujhe ek list bana ke de do…” Ce commentaire n’allait pas bien avec Salman et il riposta.

Regardez la promo





En ce qui concerne l’expulsion, MC Stan, Archana Gautam, Soundarya Sharma, Ankit Gupta et Sumbul Toqueer sont nommés pour l’expulsion.