Archana Gautam dit “Je veux devenir une politicienne chaude et sexy”

Les concurrents de Bigg Boss 16 ont commencé à être à la mode partout sur les réseaux sociaux depuis que Salman Khan les a présentés à la télévision nationale, le 1er octobre. L’acteur et homme politique Archan Gautam a réussi à attirer l’attention de tous depuis le premier jour.

Dans le dernier épisode, l’actrice Archana a déclaré qu’elle voulait devenir la politicienne “la plus chaude et la plus sexy” de son parti. Archana dit souvent qu’elle ne veut épouser qu’un politicien qui peut la comprendre. Pendant ce temps, le deuxième jour, Bigg Boss a surpris les colocataires avec une nomination ouverte, et six candidats, Sajid Khan, Gautam Singh Vig, MC Stan, Gori Nagori, Shiv Thakare et Archana Gautam ont été nominés pour l’élimination. Au début du jeu, Nimrit Kaur s’est mêlé à d’autres colocataires car ils ne faisaient pas leurs tâches ménagères.





Plus tard, Tina, Addu et Shiv Thakre avaient une conversation à la table à manger. Dutta a demandé à Abdu: “Puis-je être votre rendez-vous?” Abdu a été choqué et a demandé: “Quoi”. Tina a proposé à Abdu de se marier et Rozik a commencé à rougir. Datta a continué à taquiner la chanteuse et a dit qu’elle “aime” son sourire.

Plus tard, Bigg Boss a appelé tous les colocataires du jardin pour les nominations ouvertes annoncées. Il a appelé un artiste du feu et a demandé aux candidats de choisir deux noms de leur choix qu’ils souhaitaient nommer. Shalin Bhanot a nommé Sajid Khan et Abdu Rozik, ce qui a laissé le réalisateur vexé par son choix. Soundarya Sharma a également nommé Abdu, et le chanteur est surpris de sa nomination.