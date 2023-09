Archana Gautam, célèbre Bigg Boss 16, ne suit plus BFF Priyanka Chahar Choudhary sur Instagram ; dit : « Je suis blessé »

Bigg Boss 16 a été une saison incroyable. L’émission a obtenu des numéros TRP décents et nous avons eu de bons candidats dans l’émission. MC Stan a remporté l’émission tandis que Shiv Thakare est devenu le premier finaliste de l’émission. Priyanka Chahar Choudhary est devenue la deuxième finaliste de l’émission. Priyanka était l’une des stars les plus aimées de la série. Beaucoup voulaient qu’elle remporte l’émission.

Priyanka était très proche d’Archana Gautam. Ils étaient les meilleurs amis pendant la série et même après. Mais certains événements récents ont rompu ce lien. Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary se sont toujours soutenues et motivées.

Archana Gautam ne suit plus Priyanka Chahar Choudhary

Cependant, Archana ne suit plus Priyanka sur les réseaux sociaux. Eh bien, personne n’a révélé la raison, mais un rapport d’ETimes indique qu’Archana Gautam a organisé une grande fête d’anniversaire pour elle-même. Elle avait invité avec amour tous ses amis pour cette journée spéciale. Beaucoup de ses co-concurrents de Khatron Ke Khiladi 13, de ses camarades de Bigg Boss 16 et d’autres ont assisté à la fête.

Et ceux qui ne pouvaient pas entrer lui ont envoyé un texto pour lui souhaiter son jour spécial. Cependant, Priyanka Chahar Choudhary n’a pas assisté à la fête d’anniversaire et elle n’a même pas pris la peine d’envoyer un message à Archana pour lui expliquer pourquoi elle ne pouvait pas venir.

Archana Gautam dit qu’elle est blessée

La source proche d’Archana a déclaré au portail qu’Archana en était bouleversée et qu’elle avait donc rompu tous ses liens avec Priyanka. Archana a également parlé de la même chose au portail.

Elle a dit qu’elle était vraiment très bouleversée et blessée en ce moment et qu’elle ne voulait pas en parler.

En parlant de la fête d’anniversaire d’Archana, la dame portait une robe moulante scintillante et était magnifique. Arjit Taneja, Nyrraa Banerji, Anjum Fakih, Soundous Moufakir, Aishwarya Sharma, Neil Bhatt, Manya Singh, Gautam Vig et de nombreuses autres stars ont assisté à sa fête d’anniversaire.

Archana est actuellement vu dans Khatron Ke Khiladi 13 et se porte bien. Elle a réalisé des cascades très difficiles et l’a gagné.