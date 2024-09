Arch Manning : premières impressions : ce que disent les entraîneurs et les cassettes sur le talent et l’air de famille

Arch Manning a disputé cinq matchs de football universitaire pour l’Université du Texas, dont un départ et quatre apparitions au cours desquels le match était bien en main au moment où il est entré sur le terrain. Pour un quart-arrière qui ne devrait pas être titulaire à temps plein avant 2025 et qui ne sera pas éligible au repêchage de la NFL avant 2026, ce n’est pas beaucoup de matière à partir.

Mais pour le neveu des quarts-arrières vainqueurs du Super Bowl Peyton et Eli Manning et le petit-fils d’Archie Manning, membre du Temple de la renommée du football universitaire et légende de la SEC, cette action limitée a été plus que suffisante pour susciter l’enthousiasme quant à ce qui attend le QB1-in-. en attendant l’équipe n°1 du pays.

À la suite du premier départ de Manning, nous avons discuté avec trois entraîneurs et évaluateurs qui ont étudié ses performances en début de saison, se sont tournés vers la bande pour mieux comprendre les domaines dans lesquels il peut encore grandir et ont comparé les premières semaines de sa carrière de joueur universitaire à celles de son parents célèbres Archie, Peyton et Eli.

Ce que disent les entraîneurs

Ayant obtenu l’anonymat pour offrir une évaluation franche d’un adversaire (ou d’un adversaire potentiel car tous ces intervenants n’ont pas vu Manning en direct ou ne le verront pas cette saison), le groupe décrit un quart-arrière qui déborde de talent mais qui a encore beaucoup de place pour la croissance.

« Il est tellement grand », a déclaré un entraîneur-chef de FBS. « Il est rapide. Il a un bras fort. Et il a la lignée.

« (Il) lance une superbe balle en profondeur », a déclaré un directeur du personnel de Power 4.

Manning a souvent fait preuve de cette capacité au cours de sa courte période dans l’alignement. Contre Louisiana-Monroe, il a effectué 10 tentatives de passes qui ont parcouru 20 mètres ou plus dans les airs, selon TruMedia. Il en a réalisé trois. Un quatrième achèvement potentiel d’un Silas Bolden en plongée a été jugé incomplet lors de l’examen des rediffusions.

En comparaison, le quart partant Quinn Ewers n’a eu que sept tentatives de passes de 20 verges aériennes ou plus lors de ses deux premiers matchs et plus jusqu’à ce qu’il subisse la blessure oblique qui a ouvert la porte au premier départ de Manning. Mais Ewers s’est également connecté sur trois d’entre eux.

Le pourcentage d’achèvement de 51,7% de Manning contre l’ULM était décevant, mais l’entraîneur du Texas, Steve Sarkisian, a déclaré que c’était un sous-produit d’un plan de match dans lequel lui et l’entraîneur du quart-arrière AJ Milwee ont installé de nombreux jeux de passes en profondeur pour profiter des prouesses de Manning sur le terrain.

« Arch est un très bon lanceur de balle profonde et donne aux gars la possibilité de jouer sur ces tirs sur le terrain », a déclaré Sarkisian lundi. «Mais… je m’en veux un peu. J’aurais aimé avoir quelques autres achèvements gratuits pour lui juste pour qu’il puisse y avoir un peu plus d’équilibre et augmenter ce pourcentage d’achèvement, être efficace et déplacer les chaînes.

Sarkissian n’a pas prévu une tonne de réussites faciles et courtes pour Manning, bien qu’il souhaite le voir être plus disposé à effectuer des contrôles lorsque les tirs vers le bas du terrain ne sont pas disponibles.

« Ils lui ont demandé d’aller diriger l’offensive et de faire les choses qu’ils veulent faire d’un point de vue (vers le bas et à distance), d’un point de vue situationnel », a déclaré mercredi l’entraîneur de l’État du Mississippi, Jeff Lebby, avant la rencontre des Bulldogs avec le Texas dans les deux équipes. » Ouverture de la SEC. «Je ne pensais pas qu’ils avaient essayé de le protéger de différentes manières. Ils l’ont simplement laissé jouer au ballon.

Ce qui semble être une bonne stratégie. Si vous créiez un quarterback dans un laboratoire, il serait probablement équipé d’une grande partie de ce que Manning possède.

« Quand il est dans une poche propre et qu’il a le temps de lancer, il peut placer le ballon à peu près où il veut », a déclaré un directeur de dépistage de la SEC.

Et puis il y a sa vitesse – la première chose mentionnée par deux membres du personnel et le trait qui a suscité plusieurs blagues après avoir brûlé la défense de l’UTSA lors d’un touché de 67 verges au cours de la semaine 3. Le directeur du personnel a souligné les qualités athlétiques de Manning, notant que certains sont prompts à supposons qu’il est lent comme ses oncles.

« Il est plus rapide que je ne le pensais », a déclaré l’entraîneur-chef de FBS.

Alors, sur quoi Manning doit-il travailler ?

« Vous pouvez parfois le voir s’en prendre aux gars », a déclaré le directeur du personnel de Power 4.

« À quelques reprises, il appuie sur la gâchette tardivement ou pas du tout alors qu’il aurait pu le faire », a déclaré le directeur du scoutisme de la SEC.

On peut s’attendre à ce que d’autres domaines de croissance, tels que le travail sur ses lectures et ses progressions, s’accompagnent de plus de temps de jeu et de répétitions d’entraînement. Sarkisian a déclaré qu’il appréciait le calme et le sang-froid de Manning, surtout après avoir lancé deux interceptions en première mi-temps contre l’ULM.

« J’ai été impressionné par la façon dont un gars a rebondi au début de sa carrière », a-t-il déclaré. « J’ai vu beaucoup de jeunes quarts connaître un début difficile, puis ce début difficile se transforme en un match difficile. Et ce fut un début un peu difficile pour lui, mais je pensais qu’il avait rebondi et qu’il avait fait de belles choses pour nous au bon moment.

Une chose sur laquelle tout le monde s’accorde : Manning a un avenir brillant, et le fait qu’il n’ait pas été contraint d’accepter un poste à temps plein au début de sa carrière l’aidera.

« À long terme, ce sera vraiment bien pour lui de rester deux ans (derrière) Ewers », a déclaré le directeur du personnel de Power 4. « Il sera plus prêt à prendre le relais. Je pense que parfois nous essayons de pousser ces gars à jouer un rôle de départ, ou alors ils deviennent cupides et se sentent obligés de jouer plus tôt. Le fait qu’il reste patient sera payant pour les deux parties.

« Le temps nous le dira, mais j’imagine qu’il sera un choix de première ronde et le joueur n°1 choisi, si je devais parier », a déclaré l’entraîneur-chef de FBS.

L’air de famille

Tous les historiens amateurs de la famille Manning savent que Cooper Manning était l’élu original des enfants d’Archie Manning. Le receveur vedette de Peyton au lycée, Cooper a été contraint de prendre sa retraite avant le début de sa carrière Ole Miss en raison d’un problème à la colonne vertébrale.

Récepteur puissant et explosif de 6 pieds 4 pouces, Cooper était le seul des garçons d’Archie à se déplacer comme lui sur un terrain de football. Archie Manning était un quart-arrière légitime à double menace – à la fois à l’université et dans la NFL. Il a terminé sa carrière universitaire avec 31 passes de touché et 25 touchés au sol, dont 14 en tant que junior en 1969. Cooper, bien sûr, est le père d’Arch Manning.

Dans ce cas : tel grand-père et père, tel fils. Comme des oncles ? Nous allons le découvrir.

Sur le plan sportif, Arch Manning est le meilleur du groupe. À 6 pieds 4 pouces et 225 livres, l’élan athlétique et la vitesse en ligne droite de Manning sont suffisamment bons pour être une arme au Texas et au niveau supérieur. Non seulement il peut faire partie du jeu de course, mais les qualités athlétiques d’Arch lui permettent également de s’échapper de la poche et de réaliser des lancers en cours d’exécution d’une manière que ni Peyton ni Eli ne pourraient vraiment faire. En bref : la marge d’erreur d’Arch est bien plus large que celle de ses oncles. Beaucoup plus comme Archie.

Ce qui séparait Peyton et Eli (surtout Peyton) de la meute, cependant, se trouvait presque exclusivement entre les oreilles. Chaque membre de la famille Manning possède un talent d’élite en matière de bras. L’esprit de compétition, l’attention portée aux détails, la force mentale et la cohérence de Peyton et Eli sont devenus leurs traits distinctifs. Peyton Manning a travaillé sur ses chutes de quart-arrière probablement plus qu’un golfeur ne travaille sur son swing. Eli est devenu connu comme un joueur imperturbable qui n’a jamais laissé la pression d’un instant affecter sa capacité à penser avec deux longueurs d’avance.

Franchement, nous n’avons pas encore suffisamment de données sur la façon dont Arch se comparera au reste des quarterbacks de la famille. Cependant, les domaines dans lesquels il a le plus besoin de progresser en ce moment sont ceux qui ont fait de ses oncles un membre du Temple de la renommée – ce qui ne devrait pas surprendre.

Ce que dit la cassette

Le jeu de jambes d’Arch Manning est avancé bien au-delà de son âge. Son traitement et sa connaissance générale de la poche nécessitent cependant encore plus de travail. Pour être honnête, ni Peyton ni Eli n’étaient des experts dans ces domaines en tant que débutants. Personne ne l’est vraiment.

Il y a des moments où Arch s’en tient à sa première lecture (surtout si elle est profonde) pendant trop longtemps, ce qui le force à lancer ailleurs ou l’amène à prendre un coup. Il n’a pas lu parfaitement tous les concepts. Il a lancé plusieurs ballons en double couverture, et il l’a payé avec deux interceptions contre l’ULM. Il a également réalisé de très bons lancers.

Le prochain départ de Manning sera la meilleure occasion d’avoir une première idée de qui il est en tant que joueur. Il aura éliminé le premier, vu ses erreurs et eu l’occasion d’en tirer des leçons.

Il n’est pas là aujourd’hui. Nous verrons si cela arrive un jour. Cependant, il est difficile de ne pas voir à quel point Arch Manning a un petit quelque chose de chacun des hommes aînés de sa famille. Et s’il peut devenir le type de joueur autonome et autonome que ses oncles étaient, alors il aura une chance d’être meilleur qu’eux deux. Grand-père aussi.

Comment les débuts d’Arch se comparent aux autres premiers départs de la famille Manning

Archie Manning a en fait été repêché par les Braves d’Atlanta avant d’arriver à Ole Miss (il serait repêché trois fois de plus par une équipe de la MLB) et est devenu le premier titulaire du programme en deuxième année depuis des années.

Il a débuté le match d’ouverture de 1968 contre Memphis State et a terminé 8 sur 14 pour 116 verges, trois touchés (deux passes, une course) et une interception dans une victoire de retour. Deux semaines plus tard, il a complété 11 des 26 passes pour 129 verges et la passe de touché gagnante dans un revers de 10-8 contre l’Alabama, la première victoire du programme contre le Crimson Tide en près de 60 ans. Bien qu’il ait terminé sa première année en tant que titulaire avec 17 interceptions, Archie Manning allait finalement changer pour toujours le programme d’Ole Miss (et le football universitaire) en devenant l’un des premiers quarterbacks vedettes du sport télévisés à l’échelle nationale. Plus de deux décennies plus tard, le deuxième fils d’Archie est entré dans le football universitaire. Et cet enfant avait tout.

La pression exercée le jour de la signature sur Peyton Manning, né en Louisiane, en tant que fils d’une icône d’Ole Miss, était énorme. Le fait qu’il figurait parmi les 15 meilleurs joueurs au niveau national (derrière son compatriote QB de Louisiane Josh Booty) n’a fait que rendre la situation plus intense. Si Peyton laissait tomber une goutte de sueur, personne ne le voyait. L’une de ses plus grandes préoccupations avant la date de signature de 1994 était de prendre une décision précoce. Non pas parce qu’il voulait en finir, mais parce qu’il devait appeler une cinquantaine d’entraîneurs-chefs et leur dire de recruter quelqu’un d’autre. Le jour de son engagement dans le Tennessee, Manning s’est également excusé auprès de la population du Mississippi.

Sa première apparition au Tennessee était en fait en relève en tant que véritable étudiant de première année en 1994. Remplaçant Todd Helton blessé (oui, le joueur de baseball), Manning a inscrit 14 sur 23 pour 256 verges, deux touchés (dont un de 76 verges) et un choix. dans une défaite contre l’État du Mississippi. La semaine suivante, Manning a réussi une journée de 7 sur 14 et 79 verges dans une victoire surprise de 10-9 contre l’État de Washington.

Bien qu’il soit un passeur de préparation plus accompli que son frère aîné, Eli Manning n’était pas la perspective que Peyton avait avant le jour de la signature en 2000. Eli avait des offres et des intérêts de la plupart des SEC, y compris du Tennessee. Mais il n’y aurait pas d’excuses du Mississippi cette fois, puisque le plus jeune fils d’Archie a choisi le mentor des Rebels et de Manning, David Cutcliffe. Après avoir été étudiant en première année, Manning a commencé la saison 2001 en tant que titulaire d’Ole Miss et a battu plusieurs records à ses débuts. Eli a réalisé 20 sur 23 pour 271 verges et un record scolaire de cinq touchés. Il a également complété 18 passes consécutives, un autre record.

Les débuts d’Arch Manning se termineraient probablement quelque part entre ceux de son grand-père et de son oncle Eli : 15 sur 29, 258 yards, deux touchés et deux interceptions dans une victoire déséquilibrée contre Louisiana-Monroe.

(Photos d’illustration : Tim Warner / Getty Images)