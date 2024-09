Arch Manning ne sera pas le seul membre de la royauté du football sur le terrain samedi soir. Rencontrez le général Booty !

Arch Manning possède le nom de famille le plus célèbre du football.

Le quart-arrière titulaire sur la ligne de touche opposée lorsque le Texas accueillera Louisiana-Monroe samedi soir pourrait avoir le nom le plus mémorable du sport : le général Booty.

Le junior en chemise rouge, un transfert du rival détesté du Texas, l’Oklahoma, a mené les Warhawks à un début de saison 2-0 et a un lien profond avec Manning même si les deux quarts ne se sont jamais rencontrés.

Il y a trente ans, leurs oncles, tous deux originaires de Louisiane, étaient les deux plus grandes recrues de quart-arrière du pays dans la classe de 1993. L’oncle d’Arch, Peyton, était le joueur national de l’année Gatorade et l’oncle de General, Josh, était le joueur offensif de l’année USA Today et le joueur national de l’année Parade.

Ces quarterbacks prolifiques avaient également des frères plus jeunes qui ont connu des carrières universitaires impressionnantes. Eli Manning a brillé à Ole Miss et a ensuite remporté deux Super Bowls avec les Giants de New York. John David Booty a joué pour l’entraîneur actuel d’Arch, Steve Sarkisian, à l’USC et a mené les Trojans à plusieurs victoires au Rose Bowl avant de jouer quelques saisons avec les Vikings du Minnesota.

Leurs grands-pères étaient des quarterbacks de la SEC : Archie Manning à Ole Miss, où la limite de vitesse sur le campus (18 mph) est un hommage à son numéro d’uniforme, et Johnny Booty à Mississippi State.

Le plus étrange : bien que tous deux viennent de familles riches en quarterbacks, leurs pères étaient des exceptions. Tous deux étaient des receveurs. Cooper Manning a signé pour jouer au poste de receveur à Ole Miss, mais sa carrière universitaire a déraillé après qu’on lui ait diagnostiqué une sténose spinale. Abram Booty était un receveur remarquable à LSU qui a fait un bref passage chez les Cleveland Browns.

« C’est drôle de voir comment la boucle est bouclée », a déclaré Josh Booty, faisant référence au match de cette semaine qui devrait être l’un des matchs les plus regardés du week-end, Arch Manning devant faire son premier départ universitaire.



Josh Booty, l’oncle du général, a joué deux ans à LSU après avoir passé cinq ans dans le baseball professionnel. (Scott Halleran / Getty Images)

Manning, une recrue cinq étoiles, a réalisé une performance éblouissante la semaine dernière contre l’UTSA après que le titulaire Quinn Ewers ait quitté le match au deuxième quart-temps en raison d’une blessure abdominale. Lors de la première action de Manning, il a lancé une passe de touchdown de 19 yards. Deux actions offensives plus tard, il a couru 67 yards pour un touchdown, mettant en valeur des roues que nous n’avons jamais vues chez ses oncles légendaires. Le joueur de 19 ans a atteint une vitesse de pointe de 20,7 mph en course alors qu’il s’éloignait de la défense. Avant la fin de la soirée, Manning a accumulé cinq touchdowns, dont quatre dans les airs, dans une victoire 56-7.

Le jeune Manning s’est parfaitement intégré à l’université du Texas malgré le battage médiatique qui a entouré son arrivée sur le campus. Les entraîneurs du Texas ne tarissent pas d’éloges sur son éthique de travail, ses qualités athlétiques et son comportement, le tout sous les projecteurs les plus brillants auxquels un jeune quarterback a été confronté en arrivant à l’université depuis des années.

Le quarterback de l’équipe contre laquelle il joue samedi soir, General Booty, est devenu une sorte de héros culte. Il est le dernier d’une longue lignée de quarterbacks dans une famille qui fait partie de la royauté du football dans le nord-ouest de la Louisiane, où son grand-père a aidé à mener le programme naissant de l’Evangel Christian Academy à 14 titres de football d’État et un championnat national.

Mais General a suivi le chemin le plus tortueux de sa famille, notamment en jouant dans quatre lycées différents : deux en Californie (première année à Newport Beach, junior à San Juan Capistrano) et deux au Texas (deuxième année à San Antonio et senior, après l’arrivée du COVID-19, à Allen).

Sa carrière universitaire a débuté au Tyler Junior College au Texas, où il a mené le pays en matière de passes avec 3 410 yards en 2021. Il a signé avec l’Oklahoma après un an à Tyler et a soutenu Dillon Gabriel – qui est devenu l’un de ses meilleurs amis – pendant deux saisons. Avec le cinq étoiles Jackson Arnold en lice pour prendre la relève à l’OU, Booty est entré dans le portail en mai et a signé avec l’ULM, non loin des racines de sa famille à Shreveport, où vivent toujours ses grands-parents.

Son nom unique a toujours suscité des regards indiscrets et des rires, surtout lorsqu’il est en dehors de la Louisiane.

« Au début, les gens ne croyaient pas que c’était vraiment mon nom », a-t-il déclaré. « Ils me demandaient : « Quel est ton vrai nom ? Montre-moi ton permis de conduire. » Ils voulaient se moquer de moi. Mais je ne voudrais pas qu’il en soit autrement. Je trouve ça plutôt cool. »

Le père du général, Abram, aimait lire sur la stratégie militaire et l’histoire lorsqu’il était enfant.

« J’étais un grand fan de l’armée », a déclaré Abram. « J’ai dit à ma femme : si nous avons un jour un garçon, pouvons-nous l’appeler général ? Elle a dit OK. Je pense qu’à l’époque, elle pensait que c’était juste quelque chose qui allait passer. Mais finalement, cela lui va bien. C’est un grand leader. C’est évidemment un nom très unique, surtout avec notre nom de famille, donc cela lui a ouvert beaucoup de portes. »

Booty profite de son nom unique avec son propre gamme de T-shirts disponible sur GeneralBootyShop.com. Et les ventes marchent plutôt bien, selon son père. On y trouve des slogans comme « Booty Call » et « General Booty Reporting for Duty ».

« Tout a commencé en Oklahoma, et il a donné une partie des bénéfices à l’hôpital pour enfants d’Oklahoma City », a déclaré Abram. « Nous avons reçu des commandes de Louisiane, du Texas, de Finlande, d’Allemagne. C’est incroyable. Je ne sais pas comment les gens ont entendu parler de lui. Il a pu donner beaucoup d’argent à l’hôpital. Les deux premières années, il a vendu plus de 60 000 t-shirts et il a donné 20 % à l’hôpital pour enfants. »

« J’ai réussi à me démarquer simplement grâce à mon nom », a déclaré General. « J’ai un bon caractère et je m’implique dans la communauté. Les gens n’oublieront pas mon nom, c’était accrocheur. Les fans de l’OU étaient géniaux. »

Il y a deux ans, alors que les Sooners jouaient au Cheez-It Bowl à Orlando, en Floride, Gabriel, qui a débuté sa carrière à l’UCF, a fait visiter sa vieille ville à Booty et lui a présenté l’un de ses amis qui faisait partie de Rock ‘Em Socks, une importante entreprise de chaussettes fondée en Floride. Ils ont été ravis de l’idée de faire quelque chose avec Booty.

« Nous voulons lancer une ligne de sous-vêtements », lui ont-ils dit. « Que dirais-tu de faire sensation ici cet été ? Nous ferons une séance photo. Nous mettrons « Booty » dans le dos. »

Booty a sauté sur l’occasion.

« J’ai adoré ce qu’ils faisaient », a-t-il déclaré. « C’était amusant à faire. Nous essayons de mettre en place des produits Warhawk maintenant. Nous aurons une autre ligne qui sortira très bientôt. »

Les Warhawks ont déjà égalé leur total de victoires de l’année dernière, lorsqu’ils avaient 2-10. Le nouvel entraîneur Bryant Vincent a insufflé une nouvelle vie à un programme de Sun Belt qui n’avait pas terminé avec un bilan positif depuis 2012. ULM a battu Jackson State lors du match d’ouverture, puis, malgré son outsider de 11,5 points, a écrasé UAB 32-6. Booty’s a eu des chiffres modestes jusqu’à présent, complétant 63 pour cent de ses passes pour 191 yards et un touchdown avec 24 yards au sol.

« Il est bien plus rapide que moi et que John David et il est intelligent », a déclaré Josh Booty. « J’espère juste qu’il pourra jouer correctement contre le Texas. »

Bien qu’ils aient joué dans le même État au même moment, Josh Booty et Peyton Manning ne se sont jamais affrontés.

« Nous étions toujours dans des catégories différentes au lycée », a déclaré Josh. « JD n’a jamais joué contre Eli et je n’ai jamais joué contre Peyton. Nous étions en 1A et Peyton en 2A. JD était en 5A et Eli en 2A. »

Josh, qui a lancé pour plus de 11 000 yards au lycée et a été quatre fois joueur d’arrêt-court All-State, et Peyton étaient recrutés par les mêmes écoles.

« C’était au Texas, en Floride, au Tennessee, à A&M, à LSU, à Ole Miss », a déclaré Josh. « Je me souviens d’être allé à un voyage de recrutement à LSU. Bien sûr, Archie était génial, mais je ne pense pas qu’ils savaient que Peyton allait être aussi bon que lui. J’avais eu des cours de baseball avec (l’entraîneur des Tigers Skip) Bertman. LSU a tout simplement adhéré à tout ça avec moi. Quand je marchais sur la ligne de touche, la section étudiante criait « Allons-y Booty ! » Nous étions en même temps. Je ne me souviens pas si c’était un grand match. J’ai assisté à trois ou quatre de ces événements. C’était la première fois que je le rencontrais. »

« Mon Dieu, qu’est-ce qu’il était bon ! Il était bien plus intelligent que tout le monde. Il savait tout sur tout. Il était tellement méticuleux. Il ne ratait jamais rien. Sa perspicacité était incroyable. »

Archie Manning a aidé la famille Booty à traverser le processus de recrutement.

« Il a eu beaucoup de conseils précieux pour mon père », a déclaré Josh. « Mon père s’est vraiment appuyé sur lui. Archie est génial. »

Bien que Manning ait signé avec le Tennessee et soit devenu l’une des figures les plus emblématiques du sport, Booty a choisi une voie différente. Il a été le cinquième choix de la draft MLB de 1994 par les Marlins de la Floride et a signé pour un bonus record de 1,6 million de dollars. Mais après avoir joué seulement 26 matchs en trois saisons dans les ligues majeures, Booty est revenu au football et s’est inscrit à LSU en 1999. Il a joué deux saisons avec les Tigers et a ensuite passé une partie de trois saisons avec les Browns.

Josh, le frère aîné des Booty — celui qui a rendu le nom de la famille si connu dans toute la Louisiane pour sa carrière record au lycée Evangel Christian — a passé des centaines d’heures à entraîner son neveu.

« Nous avons passé beaucoup de temps sur ses mouvements, sa sortie et son jeu de jambes », a déclaré Josh.

Le général Booty a déclaré qu’ils étaient tous impatients d’être samedi soir à Austin.

« Avec Arch qui fait ses débuts et maintenant que le Texas monte à la première place cette semaine, nous savons qu’il y aura beaucoup de gens qui nous regarderont », a-t-il déclaré. « Nous sommes tous impatients de jouer sur cette scène. Personne ne s’attend vraiment à ce que nous gagnions ou même que nous nous battions. Évidemment, le Texas est un excellent test pour voir jusqu’où nous sommes allés. Nous allons tout lâcher. Nous n’avons rien à perdre. Tout le monde est vraiment excité par cet environnement. Nous voulons juste y aller pour concourir et montrer aux gens ce que nous avons. »

(Photos d’Arch Manning, Général Booty : Scott Wachter / USA Today, Lauren Witte / Clarion Ledger / USA Today Network)