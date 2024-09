Arch Linux et Valve s’associent pour rendre les jeux Steam encore meilleurs

Valve et Linux ont fait de grands progrès ces derniers temps, et maintenant, il semble que cela s’améliore encore. Arch Linux a annoncé avoir conclu un partenariat avec Valve qui l’aidera à mieux faire son travail. Et étant donné que le Steam Deck utilise Arch Linux comme base, cela signifiera probablement de bonnes choses pour les joueurs.

Comme annoncé sur le Site Web d’Arch Linuxle chef de projet pour Arch Linus, Levente Polyak, a expliqué ce que cela signifie pour Arch Linux. D’après ce qu’ils disent, il semble que cette collaboration rendra les choses beaucoup plus faciles pour les développeurs Arch Linux :

Nous sommes ravis d’annoncer qu’Arch Linux entre dans une collaboration directe avec Valve. Valve soutient généreusement deux projets critiques qui auront un impact énorme sur notre distribution : une infrastructure de services de construction et une enclave de signature sécurisée. En soutenant le travail indépendant sur ces sujets, Valve nous permet de travailler dessus sans être limités uniquement par le temps libre de nos bénévoles.

Cette opportunité nous permet de relever certains des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés depuis un certain temps. La collaboration accélérera les progrès qui, autrement, nous prendraient beaucoup plus de temps à réaliser, et nous débloquera en fin de compte pour poursuivre certains des efforts prévus. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers Valve d’avoir rendu cela possible et pour son engagement explicite à aider et à soutenir Arch Linux.