Arcangelo remporte les Belmont Stakes et fait d’Antonucci la première entraîneuse à gagner

NEW YORK (AP) – Arcangelo a pris les devants en haut du tronçon et a remporté les Belmont Stakes samedi, faisant de Jena Antonucci la première entraîneuse à remporter la course en 155 ans.

Après que le cheval ait franchi la ligne d’arrivée, Antonucci s’est pliée en deux et a posé son bras et sa tête sur le dossier d’une chaise. Elle a embrassé le cheval sur le nez lorsqu’il est revenu dans la zone devant le cercle des vainqueurs.

Arcangelo a terminé la course de 1 1/2 mile en 2: 29,23 et par 1 1/2 longueurs devant le favori Fotre, avec Tapit Trice troisième.

« Je donne tout le crédit au cheval », a déclaré le jockey Javier Castello, qui a conduit Mage à la victoire dans le Kentucky Derby et a obtenu cette monture alors que ce poulain n’a pas couru dans le Belmont.

« C’est un cheval merveilleux. Je suis vraiment content pour elle, tu sais, c’est une très bonne femme. C’est une bonne cavalière.

La victoire réconfortante a mis une note positive sur une série Triple Crown gâchée par la mort de chevaux à Churchill Downs dans les semaines autour du Derby du Kentucky et une autre le jour de Preakness pour un entraîneur Bob Baffert. Il a également mis fin à une semaine au cours de laquelle le Belmont Stakes a été mis en péril par des problèmes de qualité de l’air causés par des incendies de forêt au Canada.

Ceux-ci se sont dissipés vendredi et le nuage sur les courses de pur-sang s’est levé samedi.

