Arcade, une nouvelle plateforme de création de produits IA, a conçu ce collier

Mariam Naficy, fondatrice du détaillant de cosmétiques Eve et du marché du design Minted, soutient depuis longtemps les artistes indépendants et les aide à vendre leurs produits. Sa dernière aventure, IA d’arcadeest un nouveau type de marché qui place le contrôle créatif directement entre les mains des utilisateurs.

La plateforme d’IA générative, qui a lancé sa version bêta en septembre, permet aux clients – appelés « Rêveurs » – de saisir leurs idées dans un générateur qui produit ensuite une variété d’options de conception de bijoux. Ils peuvent également télécharger des images.

Une fois qu’un « rêve » est sélectionné, il est attribué à l’un des artisans d’Arcade, qui donne vie aux concepts numériques sous forme de bijoux tangibles, notamment des bracelets, des charms, des boucles d’oreilles, des colliers, des bagues et bien plus encore. Il existe un certain nombre de matériaux parmi lesquels choisir, notamment l’or, le laiton, l’argent et une variété de pierres précieuses, notamment les diamants, le grenat, le rubis, etc.

J’ai testé moi-même le nouveau générateur, qui exploite un mélange de modèles tiers, tels que Stable Diffusion et Midjourney. Après avoir entré mes préférences personnelles, en particulier mon amour pour les opales, l’outil d’IA a généré pour moi un délicat collier floral doré (présenté dans l’image ci-dessus).

J’ai ensuite passé la commande auprès du Studio Maisette, l’un des studios de design de la plateforme, et quelques jours plus tard, j’ai reçu une vidéo du produit fini pour approbation. L’ensemble du processus, depuis la passation de la commande jusqu’à la livraison du produit, a duré environ deux semaines.

Même si le collier peut paraître basique à première vue, je pense qu’il reflète parfaitement mon esthétique. Des points bonus pour le trio d’opales, qui sont de bonne qualité, selon mon ami gemmologue.

Cependant, tous les résultats générés n’étaient pas à la hauteur et j’ai rencontré quelques obstacles en cours de route. Par exemple, le générateur d’IA a eu du mal à ajouter plusieurs breloques à un seul collier. Il n’a pas non plus réussi à créer des objets complexes comme un dé à 20 faces.

Crédits images :Arcade AI/Lauren Forristal

« Pour nous assurer que tout est réalisable, nous devons en fait limiter un peu les modèles à ce que les fabricants nous fournissent en termes de données ou à ce qu’ils peuvent fabriquer », m’a expliqué Naficy.

Heureusement, il existe un outil d’édition dans lequel vous pouvez ajouter, effacer ou ajuster certains éléments pour vraiment donner vie à votre vision. Pourtant, les choses ne se sont pas toujours déroulées comme je l’avais imaginé.

Naficy prévoit d’améliorer « l’éditeur magique », en ajoutant des éléments tels que des adaptateurs d’invite d’image (IP), qui sont de petits modèles qui permettre aux modèles de diffusion texte-image pré-entraînés de créer des images basées sur des invites d’image. Une autre idée en cours est de permettre aux utilisateurs de choisir une partie de l’image à modifier. Ou faites glisser une partie de l’image et déplacez-la ailleurs.

Concevoir des bijoux personnalisés sur Arcade peut coûter assez cher, pouvant coûter 1 000 $ ou plus, selon la complexité de la conception. Cependant, si vous préférez une pièce plus simple, vous pouvez vous attendre à dépenser environ 100 $. Les frais de port varient de 10 $ à 30 $. Cela correspond au prix habituel des bijoux conçus sur mesure.

Pour référence, la pièce que j’ai conçue était au prix de 186 $ plus 10 $ de frais d’expédition.

Le coût dépend du matériau utilisé, de la taille de l’objet et d’autres facteurs comme la longueur d’une chaîne de collier ou de toute demande supplémentaire que vous souhaitez ajouter dans la section commentaires du fabricant. Les fabricants fixent leurs prix et doivent accepter le design et le prix avant d’accepter de le réaliser. Ils peuvent également rejeter un design s’ils pensent qu’il est trop compliqué à réaliser.

Même si les utilisateurs n’ont pas les moyens d’acheter leurs créations sur le site Web, Naficy a déclaré qu’ils peuvent simplement profiter du processus de création et d’ajout de leurs créations à la collection de « Dream Boards » présentée sur leur profil.

« Nous voulons juste que ce soit magique et amusant, et nous allons continuer à travailler sur ces expériences jusqu’à ce que ce soit plus magique et très amusant. Mais il y a cette partie de moi qui veut juste que les gens puissent créer pour le plaisir et partager leurs créations avec d’autres personnes. Ils ne sont pas obligés d’acheter uniquement pour découvrir le site », a-t-elle déclaré.

Notamment, les « Dreamers » peuvent profiter de leurs créations et gagner une commission de 2,5 % sur les ventes. Pour devenir vendeur, les utilisateurs doivent avoir 100 abonnés et avoir vendu trois articles ou vendu pour 500 $ de produits. Dans les semaines à venir, ils pourront fixer leur propre prix.

Crédits images :Arcade AI/Lauren Forristal

L’utilisation d’un générateur d’IA pour permettre aux clients de prendre le contrôle du design pourrait être controversée parmi les créateurs de bijoux pour plusieurs raisons. Les designers peuvent craindre que leurs créations uniques soient reproduites ou utilisées sans autorisation, ce qui pourrait porter atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle. De plus, certains pourraient craindre que l’automatisation du processus de conception n’entraîne une réduction des opportunités pour les concepteurs humains, mettant ainsi en péril leurs moyens de subsistance.

Cependant, Naficy affirme que les artisans présentés sur Arcade ressentent différemment.

« Ils ont été très réceptifs. Je ne m’attendais pas à ça. … Ils y voyaient un moyen d’augmenter leur activité, vous savez, du genre : « C’est génial parce que maintenant je peux parler aux consommateurs et comprendre ce qu’ils veulent. »

Et, selon Naficy, le modèle d’IA est entraîné à ne jamais copier un dessin exactement tel qu’il apparaît dans l’image téléchargée.

«Nous pouvons empêcher l’utilisation de certains mots dans la couche d’invite. De plus, dans notre fonctionnalité d’image, nous pouvons déterminer dans quelle mesure l’IA est autorisée à s’écarter de l’image source », a-t-elle expliqué.

«J’ai passé 15 ans à diriger Minted, où les gens copiaient nos artistes tout le temps, et je pouvais voir la douleur que cela causait aux gens. J’étais très empathique envers les artistes parce que nous publiions constamment des avis de retrait à leur sujet sur notre site et essayions de protéger les artistes et l’art. Donc, ce que nous faisons, je pense, nous donne en réalité plus de contrôle que la plupart des marchés », a ajouté Naficy.

Crédits images :Elisabeth Fall

Arcade envisage de s’étendre à d’autres catégories à l’avenir, en ajoutant éventuellement des accessoires, des vêtements, de la maroquinerie, etc. Cela placerait Arcade en concurrence directe avec Off/Script, une autre plateforme de création de produits apparue l’année dernière pour aider les artistes à financer leurs articles conçus par l’IA, allant des vêtements et accessoires à la décoration intérieure et aux meubles.

En termes de fonctionnalités, Naficy souhaite ajouter davantage de fonctionnalités sociales dans les mois à venir. Cela inclut la possibilité pour les vendeurs de remercier les utilisateurs qui achètent leurs créations et des options permettant aux membres de la communauté de discuter entre eux. Arcade peut également lancer des concours où les gagnants peuvent gagner des bijoux gratuits si leur création obtient le plus de votes.

Un autre objectif à long terme est de nouer des partenariats avec de grandes marques, permettant aux utilisateurs d’acheter des produits auprès de détaillants renommés directement via la plateforme.

Arcade a reçu un financement total de 17 millions de dollars d’Ashton Kutcher (Sound Ventures), Offline Ventures et Reid Hoffman (co-fondateur de LinkedIn). Parmi les autres investisseurs notables figurent Colin Kaepernick, fondateur de Lumi et ancien quarterback de la NFL ; David Luan, PDG d’Adept AI Labs et ancien vice-président de l’ingénierie chez OpenAI ; et le mannequin et entrepreneur Karlie Kloss, entre autres.