Arcade locale de Dayton : est-ce que ça vaut le coup ?

Certains sont adaptés aux familles et d’autres sont strictement réservés aux personnes de 21 ans et plus.

En novembre 2023, On Par Entertainment à Beavercreek a rejoint la liste locale des barcades.

Se faisant appeler « le premier centre de divertissement de l’Ohio », On Par est situé au 4464 Indian Ripple Road à Beavercreek. Il dispose de quatre attractions majeures : mini-golf, fléchettes, karaoké et bowling.

Il n’y a aucun jeu d’arcade sur On Par, contrairement à Round1 et aux autres. En tant que grand fan de la barcade traditionnelle, j’étais intéressé par cette version unique du concept, alors mon frère et moi sommes allés y jeter un oeil.

En entrant pour la première fois dans On Par, tout semblait ouvert. Même si c’était un samedi après-midi chargé, c’était spacieux et étendu. Le lieu a un style industriel avec beaucoup de noir et un sol en béton solide. Avec les supports de plafond apparents et le design minimaliste, tout cela est réuni pour donner à On Par un aspect très moderne et mature.

Le Par est strictement 21 heures et plus après 19h30 tous les jours. Le lieu n’accepte pas non plus d’argent liquide, comme de nombreux lieux de divertissement de nos jours.

Après avoir bien découvert les lieux, j’ai commencé par le mini-golf. Il y avait un choix de trois parcours, tous basés sur d’autres sites de la région : Great Escape, Wild Axe et Level up Pinball. Nous avons décidé de suivre le cours Great Escape et c’était très amusant.

Avec de nombreux trous ludiques différents comme le tombeau d’un Pharaon, une partie d’Opération et Tetris ou encore Pac-Man, on a eu l’impression qu’il y avait beaucoup de créativité dans la conception des parcours. J’aurais aimé que le mini-golf soit agrandi, lui donnant l’espace qu’il mérite.

Après le mini-golf, nous avons décidé de manger un peu. Comme dans de nombreux restaurants modernes, les clients scannent un code QR sur les tables pour commander leur nourriture et la récupérer plus tard. Il n’y a pas d’option de service rapide : vous devez être à table pour commander de la nourriture. Nous avons commandé un plateau Mega Bretzel à partager – c’était un 24 onces avec une variété de trempettes différentes, et c’était très bon.

La commande de boissons chez On Par fonctionne différemment : les clients vérifient leur âge et achètent une carte spéciale à puce RFID chez On Par, où ils peuvent ensuite entrer dans le mur de robinets entièrement automatisé. Chaque fois qu’un client souhaite une nouvelle boisson, il scanne la carte et remplit les gobelets comme bon lui semble.

Il existe une grande variété d’options de bières et de boissons gazeuses disponibles.

La prochaine étape était le bowling, et ce n’est pas une piste de bowling traditionnelle de grande taille. Il s’agit du « duckpin bowling », où il est de taille réduite. De la piste elle-même à la balle et même aux quilles, qui sont même retenues par des ficelles. Les quilles sont plus faciles à faire tomber pour les jeunes joueurs, mais ne vous attendez pas à des pare-chocs.

On Par propose plusieurs modes de jeu pour ajouter de la variété au bowling. Il y avait un style classique à 3 images en forme de canard, un mode de jeu dans lequel vous incarnez un adversaire informatique, un mode grimaces et un mode de jeu que j’ai vu annoncé plusieurs fois au cours de mon voyage : Angry Birds Bowling. Ce mode demandait aux joueurs d’abattre des quilles spécifiques désignées comme cochons ennemis pour accumuler autant de points que possible.

Bien qu’à première vue, ce mode semble être une tournure unique, le simple fait d’essayer de faire tomber toutes les quilles me rapportait généralement un score plus élevé de toute façon. Il semblait beaucoup trop facile d’ignorer les aspects d’Angry Birds et de le traiter comme une partie de bowling ordinaire.

Nous avons terminé notre voyage par un arrêt rapide au Karaoké, qui ressemblait aux bars karaoké proposant des salles privées pour les groupes.

Points à retenir

Idéal pour les grands groupes et probablement expérimenté avec 4 à 6 personnes (pour partager les coûts)

C’est un centre de divertissement mature et davantage destiné aux adultes

Prenez un groupe pour partager le chèque

Comment y aller

Quoi: Divertissement à la hauteur

Où: 4464, chemin Indian Ripple, Beavercreek

Heures: de 1h à minuit du dimanche au jeudi, de 11h à 2h le vendredi et samedi

Plus d’informations: Appelez le 937-705-6024 ou visitez onparbar.com