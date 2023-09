Arc Trials Day : Warm Heart et James Doyle récidivent pour remporter le Qatar Prix Vermeille à ParisLongchamp | Nouvelles des courses

La brillante saison de Warm Heart s’est poursuivie en remportant le Qatar Prix Vermeille à ParisLongchamp pour Aidan O’Brien.

La pouliche Galileo est entrée dans le Groupe 1 grâce à un succès des Yorkshire Oaks sur le Knavesmire fin août, une course qui était sa première sous la direction du cavalier James Doyle.

Avant cela, elle était cinquième aux Irish Oaks, mais son année a été marquée par de nombreuses victoires puisqu’elle a remporté à la fois les Ribblesdale Stakes à Royal Ascot et les Trial Stakes du Haras De Bouquetot Fillies à Newbury.

Son voyage à Paris a également été un succès puisqu’elle a retrouvé Doyle et a bénéficié d’un bon voyage, en trouvant suffisamment lorsqu’elle a été pressée de vaincre Melo Melo de Francis-Henri Graffard par un cou à 11/4.

Doyle a dit Courses de sports aériens: « C’était un peu plus délicat que ce que j’avais espéré. En sautant, elle a glissé et a perdu son action pendant trois foulées, alors elle a bien fait de se relever et de retrouver ses marques.

« Nous avons ensuite dû rester assis et souffrir pendant la majeure partie de la course et j’étais très inquiet.

« Elle a été très courageuse pour sortir de la poche mais une fois que nous sommes sortis, elle s’est montrée très dure et a dressé les oreilles pour les caméras ! »

Interrogée sur l’Arc, pour lequel elle aura besoin d’une entrée supplémentaire, Doyle a déclaré : « Il est difficile d’imaginer un Arc au sol rapide et ces conditions sont essentielles pour elle car c’est une pouliche légère. »

Place du Carrousel a confirmé qu’elle avait l’endurance nécessaire pour un test de l’Arc, en retenant la favorite Iresine pour remporter le Groupe Deux Prix ​​Foy.

Le vainqueur du Prix de l’Opéra de l’année dernière a été réduit de 50/1 à 33/1 pour le grand vainqueur à ParisLongchamp le mois prochain.

Rupert Pritchard-Gordon, directeur des courses des propriétaires Al Shaqab en France, a déclaré à Sky Sports Racing : « Tout s’est mis en place aujourd’hui et Iresine est un cheval difficile à battre.

« Nous savons tous à quel point Andre aime la course dans les trois semaines, donc c’est juste agréable d’avoir cette place à ce poste et j’espère que nous pourrons viser la grande. Tout va bien, c’est là qu’elle courra. »

Coeur De Pierre a terminé troisième à l’Abbaye la saison dernière et pourrait potentiellement se donner une nouvelle chance au sprint du Groupe 1 avec une victoire dans le Prix ​​du Petit Couvert, repousser Ponntos est une bataille formidable. Il a été introduit à 12/1 pour l’Abbaye par Coral, tandis que Ponntos est un général 20/1.

Le jockey gagnant Tony Piccone a déclaré Courses de sports aériens: « C’est un cheval très spécial et je suis très content de lui aujourd’hui.

« Je pense que l’Abbaye sera désormais la cible et nous espérons de la pluie. »