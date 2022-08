Arbres vieillissants du parc de Vernon abattus

Les arbres de longue date du parc Lakeview autour de la piscine Peanut sont en train de tomber pour faire place à la nouvelle piscine et au parc de pulvérisation. (photo d’archive de l’étoile du matin) La ville de Vernon a publié des plans pour une piscine d’arachide remaniée au parc Lakeview. Le nouveau design intégrera la cacahuète dans les plans. La démolition de la piscine existante devait commencer fin juin, mais n’a pas encore eu lieu. (Photo Ville de Vernon)

Certains arbres de longue date sont en train de tomber alors que les travaux sur le nouveau pool d’arachides commencent enfin.

La Ville de Vernon se prépare à franchir les prochaines étapes du projet de revitalisation de la piscine Lakeview.

La préparation du site pour le projet de construction commencera le vendredi 19 août. Cela comprendra l’enlèvement des arbres à proximité de la pataugeoire existante, suivi de la démolition du bassin de la piscine et du bâtiment des toilettes.

Au cours de la phase de planification initiale du projet de revitalisation, l’équipe du projet avait espéré limiter l’abattage d’arbres. Cependant, après avoir consulté un arboriculteur professionnel, terminé l’enquête géotechnique et examiné la conception finale, il a finalement été déterminé que l’excavation et la construction endommageraient les racines des arbres et affaibliraient la structure de l’arbre. En effet, une quantité importante de sol argileux expansif devra être enlevée pour empêcher le déplacement du nouveau bâtiment ou du bassin de la piscine et des conduites souterraines.

« Les grands ormes vieillissants du parc Lakeview sont en déclin depuis de nombreuses années. Les arbres autour de la piscine seront enlevés pendant le projet de construction car ils ont perdu de grosses et lourdes branches lors des récentes tempêtes », a déclaré Kendra Kryszak, responsable des parcs et des espaces publics. “La sécurité publique est prioritaire lors de la prise de ces décisions.”

« Grâce au processus d’engagement du public pour ce projet de revitalisation, nous avons appris que les arbres d’ombrage sont très importants pour les utilisateurs de notre parc », a déclaré Gary Lefebvre, gestionnaire des activités aquatiques. “Par conséquent, l’équipe du projet s’engage à s’assurer qu’il y a beaucoup d’arbres plantés qui fourniront de l’ombre aux futurs utilisateurs de cet espace de parc chéri.”

Des clôtures de construction seront installées sur le site dans le cadre des travaux de préparation, de sorte que l’accès au parc Lakeview à partir de la 18e rue sera temporairement reconfiguré pour les utilisateurs du parc.

