Arbre lumineux pour anniversaire – Shaw Local

LISLE – Promettant d’être le spectacle de lumières hivernales le plus audacieux et le plus brillant jamais vu au jardin botanique, Illumination : lumières des arbres à l’arboretum de Morton fêtera ses 10 ans du 19 novembre au 7 janvier à Lisle.

Sky Light Magic est l’une des nouvelles attractions d’Illumination: Tree Lights à The Morton Arboretum. (John Weinstein)

Les invités d’Illumination peuvent profiter de 18 caractéristiques différentes créées exclusivement pour l’Arboretum le long d’un sentier pédestre bordé d’arbres immergé dans la couleur, la lumière et le son, selon un communiqué de presse. Six spectacles inédits ont été créés pour célébrer le centenaire de l’Arboretum en 2022, ainsi que les 10 ans d’Illumination.

Grand Garden Overture est l’une des nouvelles attractions d’Illumination: Tree Lights à The Morton Arboretum. (John Weinstein)

Parmi les nouveaux points forts, un tunnel coloré menant au nouvel Arboretum Grand jardinoù la grande finale mettra en vedette un éventail de formes du sol dans les airs, entourées de lasers et de lumières mis en musique.

L’une des expositions de longue date de Meadow Lake a été repensée pour l’anniversaire afin de réagir au vent et de refléter les merveilles de la nature à travers d’immenses tours en miroir. Les clients trouveront une variété de nouvelles fonctionnalités interactives le long du sentier, où ils pourront jouer avec la couleur et la lumière.

Radiant Reflections est l’une des nouvelles attractions d’Illumination: Tree Lights à The Morton Arboretum. (Photo fournie par The Morton Arboretum)

Les favoris de retour auront de nouvelles fonctionnalités encore plus dynamiques, y compris Treemagination, qui utilise des images de drones d’arbres réalisées par des scientifiques de l’Arboretum pour envelopper un bosquet de conifères de formes et de mouvements. Le populaire Hug-A-Tree revient pour permettre aux clients de tous âges de se connecter véritablement avec la nature.

Ce sera aussi l’occasion de voir deux des «Humain+Nature» sculptures d’exposition de Daniel Popper tissées dans l’expérience. L’exposition se termine en mars 2023.

IllumiBrew revient pour un événement spécial de pré-ouverture le 17 novembre pour les invités de 21 ans et plus pour profiter de dégustations de bières artisanales locales le long du sentier Illumination. La date du 18 novembre est épuisée.

Aussi pour les adultes est le nouvel ajout de Éclairage électrique, un événement de fin de soirée de 21 h 30 à 23 h les 16, 23 et 30 décembre (les deux premières dates sont complètes), avec un mélange éclectique de trance et de musique house progressive synchronisée avec les jeux de lumière. Les billets pour IllumiBrew et Electric Illumination incluent un bon de réduction de 1 $ pour Uber.

Des tentes de concession chauffantes offriront des boissons et des collations telles que des kits de s’mores à déguster autour des feux de joie le long du parcours.

L’exposition a été conçue sur mesure et développée uniquement pour l’Arboretum en partenariat avec les médias internationaux et les concepteurs d’expositions Lightswitch LLC, et dispose d’un éclairage LED économe en énergie et respectueux de l’environnement.

Les billets d’illumination sont disponibles à mortonarb.org et en personne au centre d’accueil de l’Arboretum pendant les heures d’ouverture au 4100, route 53 à Lisle. Les billets varient de 11 $ à 27 $ par personne. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 2 ans. Dans le cadre du programme Musées pour tous, un nombre limité de tarif réduit Les billets pour les soirs de semaine seront disponibles pour les clients munis d’une carte EBT émise par l’État, également connue sous le nom de carte LINK, ou d’une carte WIC valide.

Illumination est parrainé par Invesco QQQ, ComEd et Duly Health and Care.

À propos de l’arboretum de Morton

Le Morton Arboretum est un jardin botanique et un centre de recherche axés sur les arbres de renommée internationale. Ses 1 700 acres comprennent des collections d’arbres et de plantes spécialisées, neuf milles de routes et 16 milles de sentiers de randonnée, un grand jardin central, un jardin pour enfants, des programmes éducatifs et un centre d’accueil. Des informations sur les expositions, les événements et l’admission sont disponibles sur mortonarb.org.