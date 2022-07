Arbre généalogique Targaryen : Qui sont les membres de Game Of Thrones et House Of The Dragon ?

GAME Of Thrones série préquelle House Of The Dragon sortira en août 2022 – et il devrait alimenter le buzz des fans.

La nouvelle émission – dont la bande-annonce est sortie en juin. – se concentrera sur les ancêtres de la famille royale des cavaliers de dragons, la famille Targaryen, et sa guerre civile connue sous le nom de Danse des Dragons.

Qui sont les membres de l’arbre généalogique des Targaryen ?

Roi Viserys Targaryen Ier

HBO

La guerre civile entre les membres de la dynastie Targaryen a été déclenchée par Viserys I Targaryen[/caption]

Le cinquième roi de la lignée royale Targaryen, Viserys I siège sur le trône de fer dans la nouvelle série, House Of The Dragon.

Il est le fils de Baelon Targaryen et petit-fils de Jaehaerys I et descend d’Aegon I qui a repris Westeros et a commencé la dynastie Targaryen des générations plus tôt. Viserys est un cavalier de dragon.

De son premier mariage avec Aemma Arryn, il a un héritier survivant, une fille nommée Rhaenyra.

Il se remarie, cette fois avec Alicent Hightower, et ensemble ils ont trois fils et une fille – dont le fils aîné Aegon.

Rhaenyra Targaryen

La seule fille survivante de Viserys I et de sa précédente épouse, Rhaenyra est censée être l’héritière directe du trône.

La cavalière du dragon finit par mener une guerre civile avec ses demi-frères et sœurs – les enfants Viserys que j’ai eus avec Alicent Hightower.

Rhaenyra a deux mariages – le premier avec Ser Laenor Velaryon avec qui elle a trois fils et le second avec son oncle le prince Daemon Targaryen, avec qui elle a deux fils et une fille : Aegon, Viserys et Visenya.

Elle n’est pas informée de la mort de son père et le demi-frère Aegon prend le trône de fer, déclenchant une guerre civile.





Démon Targaryen

Le prince Daemon Targaryen est le frère aîné du roi Viserys I et le fils du prince Baelon Targaryen et de sa femme et sœur Alyssa.

Daemon épouse d’abord Rhea Royce mais est veuve. Il épouse ensuite Laena Velaryon, qui est également une Targaryen par l’intermédiaire de sa mère Rhaenys Targaryen. Ensemble, ils ont deux filles.

Lorsque Laena meurt en couches, le prince épouse sa nièce Rhaenyra Targaryen. Ensemble, ils ont deux fils et une fille.

Alors que Rhaenyra se bat pour revendiquer le trône, Daemon – décrit comme un “guerrier sans égal et un cavalier de dragon” – devient l’un des plus grands conquérants.

Aegon Targaryen

Le prince Aegon est le roi Viserys I et le fils aîné de sa seconde épouse Alicent Hightower.

Le roi Viserys I décide de remettre le trône à la demi-sœur d’Aegon, Rhaenyra, son héritière.

Cette rivalité déclenche la guerre civile. Après la mort du roi Viserys Ier, Aegon accède au trône et est couronné Aegon II.

Rhaenys Targaryen

La princesse Rhaenys Targaryen, connue sous le nom de la reine qui n’a jamais été, est la fille du prince Aemon Targaryen et de sa femme, Jocelyn Baratheon.

Le grand-père du cavalier de dragon Rhaenys, Jaehaerys I, a été forcé de choisir un héritier – le frère d’Aemon (l’oncle de Rhaenys) Baelon.

Rhaenys épouse Corlys Velaryon avec qui elle a une fille, Laena. Laena épouse alors le cousin de Rhaenys, Daemon.

Rhaegar Targaryen

Bien après la fin de la guerre civile, Aerys II Targaryen est sur le trône.

Son fils, Rhaegar – l’aîné de trois dont Viserys et Daenerys Targaryen, devrait être son héritier.

Alors que Rhaegar épouse initialement Elia Martell (avec qui il a deux enfants), il tombe amoureux de Lyanna Stark, déclenchant une nouvelle guerre civile entre les Starks et les Baratheons, et Targaryen après que les autres clans pensent que Rhaegar a kidnappé Lyanna.

Lyanna est décédée en donnant naissance au fils secret de Rhaegar, Aegon.

Alors que la guerre fait rage, la dynastie Targaryen est écartée et Aerys et Rhaegar sont tous deux tués.

Viserys Targaryen

Après la mort de son père Aerys, Viserys s’enfuit à Braavos avec sa sœur Daenerys.

Là, il conspire pour réinstaller la famille Targaryen sur le trône.

Pour y parvenir, il complote de marier sa jeune sœur à Khal Drogo, un chef de guerre Dothraki. Viserys pense que l’alliance lui apportera le soutien du clan Dothraki.

Mais alors que le lien de Daenerys avec les Dothraki s’approfondit, Viserys enrage le clan en menaçant et en exigeant la couronne du bébé à naître de Daenerys.

Les Dothraki le tuent.

Daenerys Targaryen

Le plus jeune enfant d’Aerys II, Daenerys, passe de la marionnette de son frère Viserys à un puissant prétendant au trône.

Après la mort de Vinerys, Daenerys élabore un plan pour retourner à Westeros et prendre le trône.

Après avoir été mariée à Khal Drogo – bien que brièvement – ​​Daenerys fait une fausse couche de leur enfant, mais fait éclore trois œufs de dragon.

Les dragons de nouvelle génération s’appellent Rhaegal, Viserion et Drogon.

Alors qu’elle rassemble une armée et descend sur Westeros, elle rencontre Jon Snow, dont elle tombe amoureuse.

Le couple ne se rend pas compte qu’ils sont liés.

Alors que sa quête du trône érode sa santé mentale, Daenerys devient folle et Jon finit par la tuer.

Jon Snow

Jon Snow est le dernier membre survivant de la dynastie Targaryen – bien qu’il ne le sache pas.

En savoir plus sur le soleil NETTOYAGE DE LA LISTE A Je suis une femme de ménage célèbre – ce que mes clients célèbres veulent toujours que je fasse OURS V REQUIN L’action que vous devez entreprendre pour survivre à une attaque de requin est révélée par l’expert Bear Grylls

Il a été élevé pour croire qu’il était le fils de Ned Stark et Wylla, alors qu’il est en fait le fils secret d’Aegon Targaryen et de la sœur de Ned, Lyanna.

À ce stade, Jon est le véritable héritier du trône de fer.