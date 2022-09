NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’arbre généalogique de la reine Elizabeth II contient beaucoup de personnes et à mesure que les membres de la famille ont des enfants, l’arbre généalogique s’agrandit rapidement. Après la mort de la reine Elizabeth II, le monarque le plus ancien de l’histoire britannique, le 8 septembre 2022, son fils aîné Charles est devenu roi et sa femme, Camilla, est devenue la reine consort. Le suivant dans la lignée de succession est le fils aîné du roi Charles III, le prince William. Même si ces membres de la famille royale font partie de la ligne de succession immédiate, il y a beaucoup d’autres personnes dans l’arbre généalogique de la reine Elizabeth II.

La reine Elizabeth II et la princesse Margaret

La reine Elizabeth II est la fille aînée du roi George VI et de la reine Elizabeth. Ils ont eu une autre fille nommée princesse Margaret. La princesse Margaret est décédée en 2002 et n’a survécu que quelques mois à la reine mère.

La reine Elizabeth II est devenue la reine après le décès de son père, le roi George VI, alors qu’elle avait 25 ans. La reine Elizabeth II a épousé Philip, duc d’Édimbourg le 20 novembre 1947. Le prince Philip est décédé le 9 avril 2021 et la reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre 2022. La reine Elizabeth II a régné pendant 70 ans, faisant d’elle le plus ancien monarque britannique régnant. à ce jour.

La reine Elizabeth II et le prince Philip ont eu quatre enfants ensemble : le roi Charles III, Anne, princesse royale, Andrew, duc d’York et Edward, comte de Wessex.

Le roi Charles III, Anne, princesse royale, Andrew, duc d’York et Edward, comte de Wessex

Le roi Charles III a d’abord reçu le titre de prince Charles d’Édimbourg, puis de duc de Cornouailles, duc de Rothesay, prince de Galles et détient maintenant son titre actuel, le roi Charles III. Le roi Charles III s’est marié deux fois. Il a d’abord été marié à feu Diana, princesse de Galles, décédée tragiquement dans un accident de voiture en 1977. Il a ensuite épousé la reine consort Camilla Parker Bowles en 2005. Puisque le roi Charles III était le fils aîné de l’ancien monarque régnant, la reine Elizabeth II. , il était le suivant dans la lignée de succession après sa mort.

Anne, princesse royale, a également été mariée deux fois, d’abord avec le capitaine Mark Phillips en 1973, puis avec le vice-amiral Timothy Laurence en 1992.

Andrew, duc d’York, était marié à Sarah, duchesse d’York, mais les deux ont divorcé en 1996. Le prince Andrew a pris du recul par rapport à ses fonctions royales en 2019 en raison de son implication avec Jeffrey Epstein.

Edward, comte de Wessex, le plus jeune fils de la reine Elizabeth II et du prince Phillip est marié à Sophie, comtesse de Wessex.

Prince William et Prince Harry

Passant à la ligne suivante de l’arbre généalogique, nous avons les petits-enfants de la reine Elizabeth II. Le roi Charles III a eu deux enfants lorsqu’il était marié à la princesse Diana : William, prince de Galles et Harry, duc de Sussex. Le prince William est marié à Catherine, princesse de Galles, qu’il a épousée à l’abbaye de Westminster en 2011 et le prince Harry est marié à Meghan, duchesse de Sussex, qui s’est mariée en mai 2018. Puisque le prince William est le fils aîné du roi régnant Charles III, il est le suivant dans la lignée de succession.

Peter Phillips et Zara Tindall

La princesse Anne et le capitaine Mark Phillips ont eu deux enfants, Peter Phillips, qui était auparavant marié à Autumn Phillips et Zara Tindall qui est mariée à Mike Tindall. La princesse Anne a choisi de ne pas donner à ses enfants des titres royaux. Elle est la fille unique de la reine Elizabeth II et du prince Philip.

Princesse Béatrice et Princesse Eugénie

Le prince Andrew était auparavant marié à Sarah, duchesse d’York, et ils ont eu deux enfants : la princesse Beatrice, mariée à Edoardo Mapelli Mozzi et la princesse Eugénie, mariée à Jack Brooksbank.

Lady Louise Windsor et James, vicomte Servern

Enfin, à ce niveau de l’arbre généalogique, nous avons les enfants du prince Edward, comte de Wessex, marié à Sophie, comtesse de Wessex. Ces deux-là sont pour la plupart restés à l’écart des projecteurs pendant de nombreuses années. Leurs deux enfants sont Lady Louise Windsor et James, vicomte Servern.

Prince George de Galles, Princesse Charlotte de Galles et Prince Louis de Galles

Le prince William et Kate Middleton ont trois enfants, le prince George de Galles, la princesse Charlotte de Galles et le prince Louis de Galles. Le prince George, étant le fils aîné du prince William, est le suivant dans la lignée de succession après son père. Les trois enfants ont assisté à des événements publics, bien que leurs parents aient souvent expliqué comment ils essayaient d’offrir à leurs trois enfants royaux une vie aussi normale que possible. Les trois enfants fréquentent l’école Lambrook à Winkfield Row, Berkshire.

Archie et Lilibet

Le prince Harry et Meghan Markle ont deux enfants, Archie et Lilibet. Le prince Harry et Meghan se sont tous deux retirés de leurs fonctions royales en 2020 et ont fini par s’installer à Santa Barbara, en Californie. Les deux ont fait une interview révélatrice avec Oprah Winfrey en mars 2021 où ils ont partagé des détails sur la famille royale. Leur aîné Archie est né à Londres, en Angleterre, mais Lilibet est née en Californie.

Savane et île

Peter et Autumn Phillips partagent deux enfants, Savannah et Isla. Leur divorce a été finalisé en juin 2021.

Mia Grace, Lena Elizabeth et Lucas Philip

Zara et Mike Tindall ont trois enfants Mia Grace, Lena Elizabeth et Lucas Phillip.

Sienne Elisabeth

La princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi ont un enfant nommé Sienna Elizabeth, né en 2021.

août Philippe

La princesse Eugénie et Jack Brooksbank ont ​​un enfant nommé August Philip, né en février 2021.

Même si cet arbre généalogique de la reine Elizabeth II est classé par âge, la ligne de succession est très différente. Voici la ligne de succession pour le trône britannique.

1. William, prince de Galles

2. Prince George de Galles

3. Princesse Charlotte de Galles

4. Prince Louis de Galles

5. Prince Harry, duc de Sussex

6. Archie Harrison Mountbatten-Windsor

7. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

8. Prince Andrew, duc d’York

9. Princesse Béatrice d’York