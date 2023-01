Arbitres au procès VAR explications au stade, téléspectateurs

Les arbitres expliqueront les décisions du VAR aux foules du stade et aux téléspectateurs lors d’un procès de 12 mois à compter de la Coupe du monde des clubs de la FIFA du mois prochain au Maroc, a annoncé mercredi l’organe législatif du football.

L’International Football Association Board (IFAB) n’a cependant pas réussi à s’entendre sur l’essai de substituts temporaires de commotion cérébrale de style rugby.

Le syndicat des joueurs FIFPRO avait fait pression pour un tel procès en Premier League anglaise, en Ligue 1 française et en Major League Soccer aux États-Unis.

L’IFAB a déclaré dans un communiqué après une réunion au stade de Wembley à Londres qu’il avait également discuté de clarifications concernant les lois du jeu, y compris les directives sur le “jeu délibéré” dans les situations de hors-jeu.

La FIFA a beaucoup investi dans la technologie VAR depuis son introduction lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, mais la controverse demeure.

La victoire du Japon sur l’Espagne lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar a déclenché un débat houleux, le ballon étant initialement jugé hors jeu, mais la décision a ensuite été annulée après une longue consultation VAR.

Le directeur général de la Fédération anglaise de football (FA), Mark Bullingham, qui a présidé la réunion, a déclaré aux journalistes que les conversations entre l’arbitre et le responsable du VAR resteraient privées.

Les arbitres auraient cependant un microphone pour expliquer le résultat.

“Il y aura un essai où, dans les tournois de la FIFA au cours des 12 prochains mois, l’arbitre aura la possibilité, après qu’une décision VAR a été prise, d’annoncer au stade et au public diffusé ce qui s’est passé et de clarifier cette décision”, dit Bullingham.

“Nous pensons que c’est important en termes de transparence, et aussi pour la foule dans le stade qui, selon nous, ne reçoit pas suffisamment d’informations pour le moment.”

L’expérience pourrait également être étendue à la Coupe du monde féminine de cette année en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L’IFAB a déclaré qu’aucun consensus n’avait été atteint sur la réalisation d’un essai avec des substitutions temporaires pour une commotion cérébrale réelle ou suspectée, mais le sujet restait sous examen actif.

Un essai de substitutions permanentes de commotion cérébrale a été prolongé indéfiniment.

L’IFAB a également examiné des mesures pour créer des conditions plus équitables et la durée de jeu, mais a décidé de ne pas introduire de “compte à rebours” pour limiter la perte de temps.

“L’approche adoptée lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 a été accueillie positivement, et les mesures possibles comprenaient le calcul plus strict et plus précis du temps supplémentaire et une application plus cohérente des Lois du Jeu”, a-t-il déclaré.