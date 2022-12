Arbitrer “mieux maintenant que jamais” alors que le nouveau chef de PGMOL, Howard Webb, envisage moins d’interférences de la VAR

Howard Webb, chef du Conseil des arbitres de match de jeu professionnel, a déclaré que les arbitres n’avaient jamais été aussi bons et espère voir moins d’interférences de la VAR à l’avenir.

Webb, qui a officié en Premier League pendant 11 ans, a succédé à Mike Riley à la tête du PGMOL plus tôt en décembre.

Getty Webb a beaucoup d’expérience en tant qu’arbitre et a arbitré une finale de Coupe du monde

Les normes d’arbitrage sont une question débattue parmi les joueurs, les fans, les médias et à peu près tous ceux qui suivent le football chaque semaine et Webb insiste sur le fait que les officiels n’ont jamais été aussi bons.

Webb a également révélé ses intentions de donner à l’arbitrage un visage plus humain à l’avenir.

“Je pense qu’il ne fait aucun doute que les normes d’arbitrage sont meilleures maintenant qu’elles ne l’étaient lorsque j’ai quitté la liste en 2014”, a déclaré Webb à talkSPORT. « Ce n’est peut-être pas toujours perçu de cette façon, mais je pense que c’est vrai.

« Le jeu est devenu meilleur et plus rapide… il a l’air et se sent un peu différent de ce qu’il était il y a dix ans et les normes d’arbitrage doivent évidemment suivre le rythme.

« Je pense qu’il ne fait aucun doute que les normes d’arbitrage sont meilleures maintenant qu’elles ne l’ont jamais été. Bien sûr, il y a probablement une augmentation de l’examen minutieux tout le temps sur le groupe des temps modernes.

«Je pense qu’une partie de mon travail consiste à essayer de changer un peu les perceptions, de la rapprocher un peu de la réalité, de voir peut-être rendre l’organisation un peu plus transparente, de chercher des moyens de tirer le rideau sur ce qui les fonctionnaires, les processus qu’ils subissent, la justification de la prise de décision, essayez de les humaniser un peu.

Getty Webb est très satisfait du niveau d’arbitrage de nos jours

La mise en place du VAR, qui est devenu un élément permanent de la Premier League au début de la saison 2019/20, est une énorme source de frustration pour les fans et les personnes impliquées dans le jeu.

Et Webb admet que la fréquence à laquelle il est utilisé doit être abordée car il a appelé à ce que davantage de décisions soient prises sur le terrain par l’arbitre plutôt que par Stockley Park.

Mais Webb a averti que même avec une utilisation parfaite du VAR, il y aura toujours une controverse dans le jeu.

Lorsqu’on lui a demandé s’il espérait moins d’intervention VAR, Webb a répondu: «Je pense que c’est juste.

Getty Webb n’est pas “ f *** VAR ” comme certains le sont, mais admet que des changements dans la façon dont il est utilisé en Angleterre peuvent être apportés

“Un bon arbitrage commence sur le terrain, avec les décisions qui sont prises sur le terrain, et le VAR se place en arrière-plan comme un filet de sécurité.

“Une situation se produit où un arbitre n’a pas seulement pris la bonne décision, mais a manqué quelque chose de très clair et évident, mais a également fait une erreur claire et évidente et ces choses se produisent pour une raison.

“Parfois, vous ne pouvez tout simplement pas voir physiquement ce qui s’est passé ou la séquence de jeu vous met hors de position ou parfois les officiels font des erreurs, ils s’éteignent pendant un moment, puis le VAR est là pour intervenir.

«Mais dès le départ, VAR a été introduit pour avoir cette interférence minimale sur le jeu.

« Je pense que nous avons vu les meilleures implémentations à travers le monde avec celles qui interfèrent le moins. Il reste en arrière-plan et n’intervient que dans les circonstances où la grande majorité des gens seraient d’accord lorsqu’une erreur claire et évidente a été commise.

“Dans ce sport de hauts niveaux de subjectivité, nous ne pouvons pas courir après les bonnes décisions qui se situent dans une partie subjective du jeu, dans ces zones grises.

“La formation que nous devons donner aux officiels consiste à identifier systématiquement quand une erreur manifeste s’est produite.

«Nous devons également accepter que ce sont des êtres humains à qui on demande de porter un jugement sur cette question et ils peuvent également faire une erreur et donc l’arbitre a le dernier mot sur l’opportunité de changer la décision.

« Ne vous attendez pas toujours à être d’accord avec le résultat final. Ce n’est pas parce que vous pensez que c’est une pénalité que la personne suivante le fait.