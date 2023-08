Arbitre, VAR retiré de ses fonctions de Prem après une erreur de pénalité d’Onana

Simon Hooper et Michael Salisbury ne seront pas inclus dans les nominations des arbitres pour les matchs de Premier League du week-end prochain après avoir échoué à accorder une pénalité de temps d’arrêt aux Wolverhampton Wanderers lors de la défaite 1-0 de lundi soir contre Manchester United à Old Trafford.

Le gardien de but André Onana a percuté Sasa Kalajdzic des Wolves à la sixième minute supplémentaire à Old Trafford, mais l’arbitre sur le terrain Hooper n’a pas accordé de penalty et le VAR, Salisbury, n’est pas intervenu. Richard West, l’assistant VAR pour le match, ne sera pas non plus sélectionné.

– The VAR Review: Onana échappe à la pénalité pour temps additionnel

Salisbury a lancé une longue vérification VAR, mais a déclaré que l’incident n’était pas une erreur claire et évidente.

Le patron des Wolves, Gary O’Neil, a déclaré par la suite que Jon Moss, le manager des officiels du Select Group 1 qui arbitrent en Premier League (PGMOL), lui avait dit que c’était une erreur.

« On m’a dit en direct qu’ils ne pensaient pas que c’était une erreur claire et évidente », a déclaré O’Neil. « Mais après avoir parlé à Jonathan Moss et lui avoir fait preuve de fair-play pour sa sortie directe, il s’est excusé et a déclaré que c’était une pénalité flagrante qui aurait dû être infligée.

« Je me sens mal parce qu’il est sorti honnêtement. J’ai passé l’après-midi avec lui, essayant de comprendre les nouvelles directives et essayant de ne pas me faire réserver avec les nouvelles directives, ce que je n’ai pas réussi à faire.

André Onana tire Sasa Kalajdzic des Wolves au sol. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

« Fair-play à Jon disant que c’était une erreur claire et évidente. Il ne peut pas croire que l’arbitre sur le terrain ne l’a pas donné et que VAR n’est pas intervenu. Cela me fait probablement encore plus mal. Une fois que vous savez que vous êtes c’est vrai, tu te sens plus mal en partant sans rien. »

Depuis que Howard Webb a pris la relève en tant que responsable de l’arbitrage en Premier League, l’organisation a admis des erreurs et pris des mesures contre les officiels qui commettent des erreurs pour faire preuve d’une plus grande transparence.

C’est la deuxième fois que Salisbury est démis de ses fonctions ces derniers mois. En avril, il était le VAR du match controversé entre Tottenham Hotspur et Brighton & Hove Albion. PGMOL s’est excusé après que Kaoru Mitoma se soit vu refuser un penalty après avoir été attrapé par Pierre-Emile Hojbjerg, Salisbury étant retiré de ses fonctions le week-end suivant et non sélectionné comme VAR pendant les 3 semaines et demie suivantes.