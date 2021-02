Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a été bouleversé par la décision du VAR qui a changé le jeu lors de leur défaite 3-1 contre Leicester.

Les Foxes ont trouvé un égaliseur via un coup franc de James Maddison après que Daniel Amartey semble être hors-jeu et interférer avec le jeu alors que le ballon le passait en route vers le filet.

Mais il était déterminé que Roberto Firmino jouait contre lui et le but était autorisé.

Il y avait eu un autre contrôle VAR quelques instants auparavant pour accorder le coup franc et vérifier que Harvey Barnes était ramené à l’intérieur de la surface, bien que Klopp se soit demandé plus tard si le tacle de Thiago Alcantara était une faute.

Après cinq minutes mouvementées qui ont déclenché un effondrement dramatique de Liverpool, Maddison a admis que même l’arbitre Anthony Taylor «avait l’air perdu» avec ce qui se passait.

Maddison a déclaré à BT Sport: «Pour être honnête, je ne sais pas ce qui me passait par la tête.

«Anthony Taylor avait l’air perdu pour être honnête également. On lui dit ceci et cela et c’est une pénalité puis c’est un coup franc.

«Je pensais que je l’avais coincé mais je pense que Daniel a réclamé le contact, il a eu un petit coup dessus et il s’est avéré être hors-jeu.