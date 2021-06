«Arbitrage horrible»: questions posées lors d’un combat de boxe alors que l’arbitre REFUSE d’arrêter le combat malgré un corner jeté l’éponge (VIDEO)

Le combattant britannique Ritson a été abandonné à trois reprises par l’Argentin Ponce qui s’est imposé comme le challenger obligatoire du titre IBF des super-légers de Josh Taylor, mais bien qu’il n’y ait pas de questions quant au vainqueur légitime du combat, certains fans étaient en colère à la performance de l’arbitre après avoir rejeté les tentatives du coin de Ritson d’arrêter le combat au 10e tour.

En vérité, Ritson, qui est entré dans le combat avec une fiche de 21-1, n’a jamais vraiment participé à la compétition et a failli terminer le premier après que Ponce ait décoché des coups punitifs au corps. L’assaut s’est poursuivi au cours des rounds suivants, le combattant argentin voyant un travail corporel plus réussi dans le deuxième tout en décrochant un uppercut cinglant dans le troisième cadre.

Le plan étant maintenant bien établi, Ponce a intensifié son agression et, au huitième, le visage de Ritson montrait des signes de lassitude au combat.

Le moment le plus controversé du combat, cependant, est survenu le 10 après qu’il ait été lâché par un autre tir de Ponce – et son coin, en ayant visiblement assez vu, a jeté la serviette dans le ring pour signaler à l’arbitre qu’ils voulaient que leur homme sorte de là.

Cependant, Steve Gray a plutôt choisi d’ignorer la demande de l’équipe de Ritson et a jeté la serviette hors du ring, invitant Ponce à plus de punition. La main de Gray a finalement été forcée après que Ponce ait laissé tomber l’Anglais deux fois de plus avant que Gray n’annule le combat.

Arbitrage horrible. Il ne devrait plus jamais travailler. Avait-il de l’argent sur les points gagnés ou quelque chose ? Quelque chose de très étrange à propos de ses actions là-bas. Je n’ai jamais vu ça auparavant et j’ai regardé une tonne de boxe de merde au fil des ans. – Ross MacLaren (@RossMac11_11) 12 juin 2021

L’arbitre aurait pu tuer le gars. Parfois, il suffit de quelques coups de poing. L’arbitre doit suivre les règles. – Khalid Jabar (@khalidjabar123) 12 juin 2021

L’arbitrage était une honte absolue et si Ritson avait été grièvement blessé après que l’arbitre ait ignoré la serviette jetée dans le coin, le coin leur appartenait pour protéger leur combattant, mais l’arbitre l’a ignoré et a mis la vie de Ritson en danger. Arbitrage choquant. – FrancoBhoy (@FrancoBhoy1972) 12 juin 2021

Idée reçue. Seul l’arbitre peut arrêter le combat. Le corner jeter l’éponge n’arrête pas automatiquement le combat. Si l’arbitre est content de laisser l’action se poursuivre, il a le droit de jeter l’éponge #boxehttps://t.co/OpMII9NAR5 – Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) 12 juin 2021

S’exprimant ensuite, le promoteur Eddie Hearn a également critiqué la décision de Gray de poursuivre le combat après que le coin de Ritson ait jeté l’éponge, affirmant que la décision ne faisait guère plus que prolonger la punition de Ritson sur le ring.

« Ils ont des images de Steve l’expliquant et il a dit parce que c’était une balle dans le corps et tu t’es levé, je pensais que tu devrais continuer« , a déclaré Hearn à Boxing News Online.

« Steve Gray est un très bon arbitre mais [Ritson was] pas dans le combat, ne va pas gagner le combat. Alors pourquoi? Et en fait ça n’a rien affecté à la fin et c’était bien mais ça aurait pu.

« Parce que tout ce qu’il faisait était de protéger son corps pour que sa tête soit grande ouverte. Heureusement, il a dit qu’il n’avait jamais été blessé à la tête pendant le combat de toute façon. »