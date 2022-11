Arbaaz Khan s’ouvre sur les débuts de Bollywood de son fils Arhaan Khan: il a aidé Karan Johar sur un projet récent

De nombreuses stars telles que Khushi Kapoor, Suhan Khan, Agastya Nanda et bien d’autres se préparent pour leurs débuts à Bollywood. Et la prochaine star de la lignée est Arhaan Khan, le fils de Arbaaz Khan et Malaika Arora, qui étudie actuellement le cinéma aux États-Unis. Parlant de ses débuts, Arbaaz a déclaré qu’Arhaan avait déjà aidé Karan Johar sur un film récent.

Dans sa récente interview avec Puja Talwar, Arbaaz a déclaré qu’Arhaan profitait actuellement de son temps pour étudier dans une école de cinéma de Long Island. Il est en deuxième année, premier semestre. Auparavant, l’acteur était sceptique et inquiet à l’idée d’envoyer Arhaan étudier à l’étranger puisqu’il vient d’une atmosphère protégée et qu’il fait soudainement tout par lui-même.

Arbaaz a ensuite révélé qu’Arhaan avait aidé Karan Johar sur un film récent et qu’il l’assisterait désormais dans sa prochaine entreprise de production. On sait que Karan a récemment terminé le tournage de son prochain film Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Il a dit qu’il attend avec impatience les mois à venir pour voir son fils le rejoindre sur le tournage de son prochain film, qui sortira en décembre.

Le fils d’Arbaaz et de Malaika, Arhaan, a 19 ans et le couple séparé le coparentalité depuis qu’ils ont mis fin à leurs 18 ans de mariage par un divorce en 2017. Plus tôt, Malaika avait révélé comment Arhaan avait pris leur décision de se séparer. une manière mature. Alors que Malaika entretient actuellement une relation amoureuse avec Arjun Kapoor depuis maintenant 5 ans, Arbaaz trouve du réconfort dans les bras de Giorgia Andriani. Malaika avait récemment révélé que sa relation avec Arbaaz s’était améliorée après leur divorce.