Arbaaz Khan s’ouvre sur des allégations de « consommation de drogue et de sexe endémiques dans l’industrie »

Arbaaz Khan a récemment évoqué les allégations de consommation de drogue et de sexe endémiques dans l’industrie. Il a déclaré que le trolling en ligne des célébrités affecte leur santé mentale et même leur carrière. Après la mort de Sushant Singh Rajput, plusieurs célébrités de l’industrie ont été maltraitées et trollées en ligne en raison d’allégations de népotisme et de consommation de drogue.

En parlant à indianexpress.com, Arbaaz a déclaré que les allégations de consommation de drogue dans l’industrie semblaient faire partie d’une « campagne » et avaient été « instiguées ».

«Jusqu’à présent, il n’y avait que deux professions tenues au plus haut niveau : le cricket et le théâtre. Les joueurs de cricket et les stars sont restés protégés. Les joueurs de cricket bénéficient toujours de cette protection. Mais maintenant, ce qui s’est passé, c’est que les étoiles ont été démystifiées. C’est comme, ‘Oh, tu penses que tu peux parler contre le gouvernement, nous allons te montrer que même tes étoiles ne sont pas des saints et nous les détruirons.’ C’est une campagne. Donc, on dit qu’il y a une consommation de drogue et de sexe endémique dans l’industrie. Alors, ‘exposons-les’ », a-t-il déclaré.

Arbaaz a également déclaré que la pêche à la traîne n’est pas effectuée par une personne qui a six millions de followers par quelqu’un qui a un ou deux followers.

« Cela a été fait intentionnellement parce qu’il ne se peut pas que les choses se passent depuis 100 ans et qu’en un an tout a soudainement changé. Cela a été initié, probablement planifié, et si vous regardez les personnes qui font cela, elles ont un ou deux abonnés, elles ont donc ouvert le compte pour le faire. Ce n’est pas qu’une personne a six millions d’abonnés ou qu’elle est vérifiée et qu’elle trolle ensuite. Cela vient d’un scénario très infondé où peu importe que ce soit vrai ou non », a-t-il ajouté.

Arbaaz a déclaré que ce n’est qu’après que des amis et des membres de la famille ont commencé à appeler pour vérifier si ce qui était dit dans les nouvelles était bien vrai qu’il s’est rendu compte que les gens prenaient ces allégations au sérieux. En 2020, il avait déposé une plainte en diffamation après que quelques publications en ligne aient allégué son implication dans la mort de Sushant Singh Rajput et Disha Salian.

Sur le plan du travail, Arbaaz est sur le point de revenir avec la deuxième saison de son émission de discussion « Pinch ». Son premier invité sera son frère et acteur, Salman Khan.