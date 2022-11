Arbaaz Khan parle de lien avec son ex-femme Malaika Arora et c’est vraiment inspirant

Arbaaz Khan et Malaika Arora sont des exemples classiques du couple moderne new age. Les ex-amants sont passés à autre chose avec bonheur et sont extrêmement respectueux les uns envers les autres et envers leurs choix. La vie amoureuse de Malaika Arora est ouverte et elle a ouvertement honoré sa relation avec l’acteur de Bollywood Arjun Kapoor. Et il y a peu de temps, elle a partagé un message et a laissé entendre qu’elle se marierait bientôt avec lui. Et si cela se produit bientôt, c’était BollywoodLife pour vous dire en exclusivité qu’Arjun et Malaika prévoient de se marier d’ici la fin de cette année.

Alors que Malaika a très bien réussi sa vie personnelle et que sa priorité absolue est son fils Arhaan Khan. Arbaaz, dans sa récente interaction, a parlé de son lien avec son ex-femme Malaika et c’est admirable. Arbaaz a déclaré qu’ils ont tous deux grandi pour devenir des personnes différentes et qu’ils ont maintenant mûri au fil des ans et qu’ils acceptent un peu plus les choix de chacun et beaucoup de choses. Il a ajouté : “Nous devons avancer dans la vie… nous devons accepter des choses dans la vie, et il y a beaucoup de choses sur moi qu’elle a peut-être acceptées et beaucoup de choses sur elle que j’ai peut-être accepté. Mais nous avons un intérêt commun, et c’est notre enfant. Et il ne mérite aucun scénario où il y a une discorde pendant qu’il grandit.

Malaika Arora et Arbaaz Khan se sont mariés en 1998 et ils se sont séparés après 20 ans de mariage avec un fils. Alors que Malaika et Arbaaz ont tous deux évolué et qu’ils sont impliqués dans une relation avec leurs partenaires respectifs. Et maintenant que la nouvelle du mariage de Malaika fait l’objet de spéculations, nous ne pouvons pas attendre ce grand jour. Même Arhaan, un garçon de 20 ans, a admis avec joie la relation de sa mère et nous avons hâte qu’il fasse partie du mariage le plus attendu d’Arjun Kapoor et de Malaika Arora.