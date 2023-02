Arbaaz Khan est en fait la légende du tennis Roger Federer, cette publicité virale en est la “preuve”

Arbaaz Khan est souvent appelé le sosie de la légende du tennis Roger Federer après que les utilisateurs aux yeux de faucon aient remarqué les traits du visage similaires qui les ont amenés à l’appeler son “jumeau perdu depuis longtemps”. Chaque fois que le joueur de tennis suisse a fait la une des journaux pour ses incroyables victoires, des mèmes mettant en vedette Arbaaz ont continué à inonder nos flux de médias sociaux. Maintenant, Arbaaz a donné vie au mème viral en se tournant vers l’as du tennis pour une publicité et les internautes n’en croient pas leurs yeux !

Arbaaz s’est rendu sur Twitter pour publier la publicité monochrome où il se présente comme la “légende du tennis Roger Federer”. L’acteur de B-town, vêtu d’une tenue de tennis et d’un bandeau, a collaboré avec Superteam, une équipe de développeurs travaillant sur des projets Solana, pour proposer avec la publicité hilarante où il explique comment il est devenu le plus grand joueur du monde. En jouant à l’encontre de son message, il a continué à compter les réalisations de Federer tout en montrant à quel point il n’est pas facile d’être Roger Federer. Il a même remplacé le coup droit de la légende par un cricket tout droit et a joué quelques mauvais coups qui sont même sortis du terrain pour heurter une voiture. Tout cela a été fait exprès pour montrer que “tout le monde ne peut peut-être pas devenir une légende du tennis”.

Après tout, qui aurait pensé ? Memers serait certainement sur un nuage neuf après que leur contenu amusant ait inspiré l’acteur et la société à en faire leur stratégie publicitaire. Les commentaires amusants qui ont inondé Internet étaient les suivants : “Des trucs épiques”, “C’est tout simplement irréel”, “Ma vie entière est une vérité maintenant”, “Cracké”, etc. Un internaute a même fait remarquer : “Vous n’étiez pas censé prendre ces mèmes au sérieux ». Eh bien, il l’a fait… et voici le résultat !

Des trucs épiques.— Noyon Jyoti Parasara | নয়ন জ্যোতি পৰাশৰ (@NoyonSENSE) 6 février 2023

Toute ma vie est une vérité maintenant 😂— Girish Reddy (@girishreddyt12) 6 février 2023

Plus tôt, Arbaaz a reconnu sa ressemblance avec le joueur de 41 ans dans une interview avec Hindustan Times et a déclaré: “Je suis conscient de cette similitude qui est en train d’être dessinée. Je ne sais pas s’il (Federer) est au courant aussi. Mais, mais j’aimerais le rencontrer en personne. Je suis un grand fan de Federer.” C’est en 2019 que les mèmes autour d’Arbaaz et de Federer ont fait surface pour la première fois sur Internet.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici