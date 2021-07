New Delhi: Le cinéaste Arbaaz Khan est vexé par une certaine section des médias pour avoir qualifié l’acteur-modèle italien « Giorgia Andriani » de « petite amie d’Arbaaz Khan » ou de « bae d’Arbaaz Khan ». Les deux se fréquentent depuis un certain temps maintenant.

La cinéaste, qui était auparavant mariée à Malaika Arora de 1998 à 2017, a déclaré que Giorgia avait sa propre identité et que son nom ne devrait pas être associé à chaque fois qu’elle est référée.

« Avant tout, elle doit être traitée comme un individu. C’est très malheureux, et je ne vais pas nommer ces influenceurs qui écrivent constamment « Arbaaz Khan’s bae ». Elle a une identité. Vous ne pouvez pas continuer à l’appeler ‘la petite amie d’Arbaaz Khan’ ou ‘la bae d’Arbaaz Khan’. Tu ne devrais pas faire ça. Ce n’est pas sa « prétention à la gloire ». Il se trouve qu’elle est présentement dans ma vie, et assez juste, mais ce n’est pas son identité », a expliqué Arbaaz à Bollywood Bubble.

Il a ensuite expliqué comment lui aussi avait vécu ce genre de traitement similaire. « C’est comme quand vous écrivez sur moi et m’appelez ‘le fils de Salim Khan’ ou ‘le frère de Salman Khan’. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela au-delà d’un point? Il faut donner à chacun son espace et son identité. Et elle aimerait ça.

Arbaaz a en outre déclaré qu’il était grand temps que les gens se réfèrent à Giorgia en tant qu’individu et s’ils pensent qu’elle n’est pas assez populaire individuellement, ils devraient arrêter de prendre ses photos.

Côté travail, Arbaaz est de retour avec la deuxième saison de son talk-show, Pinch, mercredi. Le premier invité de la saison était Salman Khan. Les autres invités incluent Ayushmann Khuranna, Kiara Advani, Anil Kapoor, Ananya Panday, Tiger Shroff et d’autres.