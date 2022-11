Arbaaz Khan dit qu’être connu comme le frère de Salman Khan ou le mari de Malaika Arora “me dérangeait”

L’acteur et producteur de Bollywood Arbaaz Khan, qui fait souvent la une des journaux pour sa relation avec son ex-femme, a révélé ce qu’il ressentait lorsque les gens l’appelaient le mari de Malaika Arora ou le frère de Salman Khan.

Pour les non-initiés, Arbaaz, qui est le fils de l’acteur devenu scénariste Salim Khan, a deux frères Salman Khan et Sohail Khan, et des sœurs Arpita et Alvira. Il était marié à Malaika Arora, cependant, ils se sont séparés il y a quelques années.

En parlant à Etimes, Arbaaz a parlé du moment où il craignait d’être qualifié de mari de Malaika ou de frère de Salman Khan et a déclaré: «Il fut un temps où j’étais un peu conscient et inquiet à ce sujet. Maintenant que je regarde en arrière, c’est venu sans raison et ça n’avait aucun sens. Et cela me dérangeait parfois quand on m’appelait le fils de Salim Khan, le frère de Salman Khan, ou probablement à un moment donné, le mari de Malaika Arora d’ailleurs.





“Le jour où vous apprendrez à rechercher la validation de vous-même, vous serez vraiment heureux de votre existence”, a-t-il ajouté. “J’avais fait de très bons films en tant qu’acteur, j’avais fait Dabanng. Donc si c’est ça, alors j’aurais dû prendre ma retraite ? Ça ne marche pas comme ça », a-t-il mentionné.

Plus tôt, en parlant à Siddharth Kannan, Arbaaz a déclaré que maintenant lui et Malaika appréciaient les choix de l’autre. Il a mentionné qu’il était d’accord avec le récent commentaire de Malaika sur leur relation. Il a déclaré: “Nous sommes tous les deux devenus des personnes différentes, et nous avons mûri au fil des ans, et nous nous sommes un peu mieux acceptés l’un l’autre… beaucoup de choses.”

Il a ajouté: “Nous devons avancer dans la vie … nous devons accepter des choses dans la vie, et il y a beaucoup de choses à propos de moi qu’elle a peut-être acceptées et beaucoup de choses à propos d’elle que j’ai peut-être acceptées . Mais nous avons un intérêt commun, et c’est notre enfant. Et il ne mérite aucun scénario où il y a une discorde pendant qu’il grandit.