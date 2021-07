Arbaaz Khan dit que CETTE personne de sa famille est susceptible de donner les pires conseils relationnels

Lors d’une interview alors qu’il jouait Most Likely To, Arbaaz Khan a donné une réponse d’autodérision à une question.

On a demandé à Arbaaz qui dans sa famille est le plus susceptible de «donner les pires conseils relationnels»

Sans réfléchir, Arbaaz nomma Salman.

En riant, Arbaaz a déclaré dans une interview à Bollywood Bubble : « Je pense à Salman. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que cela n’a pas besoin d’explication. C’est comme si je donnais des conseils sur la façon d’être une star, disons simplement que… ‘Salman, c’est ce que tu dois faire pour être une star.’ Alors est-ce qu’il va se moquer de moi ou quoi ? »

Arbaaz est sur le point de revenir avec la deuxième saison de son émission de discussion « Pinch », qui comprendra une apparition spéciale de Salman. Dans une interview, Arbaaz a déclaré qu’il avait attendu que la première saison soit couronnée de succès avant de demander à Salman de comparaître.

Dans un communiqué, Arbaaz a déclaré que la deuxième saison de « Pinch » est « plus grande et plus audacieuse », « L’amour que les gens ont montré pour la saison 1 était écrasant. Alors que l’essence de la série reste la même, la saison 2 verra différentes superstars avec des points de vue différents. Ce fut une expérience si saine dans son ensemble, approfondir des aspects si intéressants de la vie personnelle et professionnelle d’un acteur. »

Le spectacle sera présenté en première le 21 juillet et mettra également en vedette des invités tels que Ayushmann Khurrana, Farah Khan, Ananya Panday, Kiara Advani et d’autres.

Salman et Arbaaz ont trois autres frères et sœurs : Arpita, Alvira et Sohail Khan.