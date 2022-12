Arata Isozaki, architecte qui a mélangé les styles du Japon et de l’Occident, décède à 91 ans

Arata Isozaki, un architecte qui a fusionné les styles et les sensibilités de l’Occident et de son Japon natal au cours d’une carrière d’exploration agitée, notamment un obélisque métallique tordu à l’Art Tower Mito au Japon et les salles de méditation du Musée d’art contemporain de Los Angeles, est décédé le 28 décembre à son domicile sur l’île japonaise d’Okinawa. Il avait 91 ans.

Sa mort a été annoncée dans un communiqué par son compagnon de longue date, Misa Shin, dont la galerie à Tokyo a récemment présenté une exposition des créations de M. Isozaki. Aucune cause n’a été donnée.

Les intérêts architecturaux variés de M. Isozaki défiaient l’étiquetage facile et ses innovations pouvaient parfois susciter des objections locales, notamment des affrontements avec les superviseurs du projet de musée à Los Angeles dans les années 1980 qui ont presque conduit M. Isozaki à s’éloigner.

Même tard dans sa carrière, son travail a été débattu dans les cercles architecturaux sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas reçu le prestigieux Prix ​​d’architecture Pritzker – qu’il a finalement reçu en 2019. “Isozaki a démontré une vision mondiale en avance sur son temps et a facilité un dialogue entre l’Est et l’Ouest”, ont écrit les jurés de Pritzker.

“L’originalité des idées n’est pas importante”, a-t-il déclaré au journal London’s Observer en 1991. “Nous pouvons emprunter n’importe quoi.”

Les plus de 100 grandes commissions de M. Isozaki dans le monde ne portaient aucun élément de signature. Il s’est inspiré de l’austérité géométrique des écoles modernistes et brutalistes dans des projets tels que le Bibliothèque préfectorale d’Oita (maintenant Oita Art Plaza) dans sa ville natale au Japon ou la façade en cube de verre de Barcelone D38 parc de bureaux.

Il pouvait aussi puiser dans les contours sinueux de la nature comme le courbes reptiliennes de l’Académie centrale des beaux-arts de Pékin ou trouver des touches ludiques. Il a ajouté des boucles ressemblant à Oreilles de Mickey Mouse à l’entrée du Team Disney Building à Orlando, et a fait du Fujimi Country Club – un haut lieu du golf à Oita – la forme d’un point d’interrogation comme pour réfléchir : Pourquoi le Japon est-il devenu si obsédé par le golf ?

Sur un éperon rocheux dans la région nord-ouest de l’Espagne, la Galice, M. Isozaki’s Domus : La Casa del Hombre, un musée des sciences, mélange des murs en forme de forteresse avec une couverture en forme de bouclier comme pour se protéger des coups de vent maritimes.

Mais un principe directeur reliant tout cela, a-t-il dit, était que l’espace vide de la structure fasse autant partie de la conception que de ce qui est construit. Le concept en japonais est décrit comme “ma”, le pouvoir et la possibilité d’une pause ou d’un vide spatial. Il l’a souvent qualifiée de partie essentielle de la “japonité”.

En 1945, alors que M. Isozaki avait 14 ans, il se trouvait chez lui à Oita – à mi-chemin entre Hiroshima et Nagasaki – lorsque les bombes atomiques sont tombées. Oita a été épargnée par la dévastation directe, mais les images des deux villes rasées ont laissé M. Isozaki se demander comment elles pourraient jamais être reconstruites.

“Ainsi, ma première expérience de l’architecture a été le vide de l’architecture”, a-t-il déclaré.

La guerre ne l’a jamais vraiment quitté. Ses concepts théoriques sur le design urbain avaient l’impermanence comme thème central – l’idée que les villes montent et descendent et sont toujours en mouvement. Plusieurs dessins et collages de photos de 1968 pour la Triennale de Milan inclus « Hiroshima re-ruinée » imaginer des communautés en forme de dôme au sommet d’une friche nucléaire.

Pour s’élever au-dessus des rues grouillantes de Tokyo, M. Isozaki a photographié en 1962 “La ville dans les airs” appartements de style pod sur une canopée forestière en constante évolution. M. Isozaki a envisagé d’imiter la croissance cellulaire en biologie, plutôt que de se fier uniquement à la technologie, comme un futur de l’architecture. (Un design basé sur “La ville dans l’air” a été proposé pour la Bibliothèque nationale du Qatar, mais le projet n’a pas avancé.)

“Quand je pense au son creux des slogans pour construire, renouveler et améliorer les villes – en réalité le soutien politique de la métropole – j’en viens à penser en termes de destruction comme la seule réalité”, écrit-il dans un essai de 1962. “Industrie de démolition de la ville, Inc.”

Aaron Betsky, directeur de l’école d’architecture et de design de Virginia Tech, a décrit M. Isozaki comme un réaliste au sens le plus littéral – reconnaissant le “passage de toutes choses”.

“Plus que toute autre chose”, Betsky a écrit dans la revue Architect en 2019, “il a produit memento mori pour l’ère moderne, nous rappelant que toute notre ambition de voûte sera un jour balayée, comme nous le serons, et que nous devons donc examiner, chérir et remettre en question nos propres productions. ”

Arata Isozaki est né le 23 juillet 1931 à Oita, dans la région de Kyushu, au sud du Japon, où son père dirigeait une importante société de transport et se détendait en écrivant des haïkus. Une traduction d’Arata est “nouveau domaine”, qui, selon M. Isozaki, aurait pu refléter le désir de son père d’apporter des approches plus modernes à sa poésie.

M. Isozaki a étudié l’architecture à l’Université de Tokyo, obtenant un diplôme de premier cycle en 1954 et un doctorat en 1961. Il est devenu le protégé du célèbre architecte moderniste Kenzo Tange avant d’ouvrir son propre bureau à Tokyo en 1963.

Les premiers liens de M. Isozaki avec la culture occidentale étaient principalement dus à son intérêt pour le jazz et les dramaturges, dont Arthur Miller. Un voyage en Europe au début des années 1960 a été une introduction cruciale à un mélange de design traditionnel et moderne alors que le continent se reconstruisait après la guerre. À Rome, il a commencé une fascination pour la statue de marbre “Hermaphrodite endormi” à la galerie Borghese. Il a dit qu’il était transpercé par sa tranquillité et son ambiguïté.

Son mariage en 1972 avec la sculptrice Aiko Miyawaki, qui vivait à Paris depuis des années, l’a amené plus profondément dans les cercles occidentaux de l’art et du design, notamment l’artiste Man Ray et le compositeur expérimental John Cage.

Les projets de M. Isozaki ne concernaient que le Japon jusqu’en 1980, date à laquelle il a été chargé de construire le Musée d’art contemporain à Los Angeles. Sa vision des grandes salles avec un jeu clair-obscur de lumière du soleil et d’ombre s’est heurtée à certains membres du conseil de surveillance. Son directeur, magnat des affaires et collectionneur d’art Max Palevskia déclaré qu’il manquait de “sophistication”.

M. Isozaki s’est dit prêt à “démissionner ou être viré” plutôt que de faire trop de concessions. L’architecte basé à Los Angeles Frank Gehry – qui concevra plus tard le style cubiste de la ville Salle de concert Walt Disney – a persuadé M. Isozaki d’obtenir le soutien d’autres administrateurs de musée pour trouver une voie à suivre.

En fin de compte, les idées de M. Isozaki sont restées pour la plupart intactes et le musée a ouvert ses portes en 1986 sous la forme d’une collection de galeries en grès rouge indien audacieux éclairées par des lucarnes en forme de pyramide. Les jours ensoleillés, l’extérieur brille avec un pop clair et sombre d’une peinture d’Edward Hopper.

Certains critiques, tels que Paul Goldberger du New York Times, ont contesté la conception de M. Isozaki de faire descendre les visiteurs des escaliers pour s’approcher des galeries. “C’est un peu comme entrer dans un sous-sol pour voir de l’art”, a-t-il écrit.

Mais le critique d’architecture Jed Perl a décrit la lumière dans les galeries comme “béatifique, sereine”. Ironiquement, les lucarnes ont ensuite été recouvertes et remplacées par des projecteurs pour protéger les œuvres d’art ; les conservateurs du musée ont exploré les options pour les rouvrir.

L’épouse de M. Isozaki est décédée en 2014. Il laisse dans le deuil un fils, Hiroshi; un petit-fils et une soeur.

Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, un centre d’activité pour les journalistes et les officiels était le Centre national des congrès du Qatar de M. Isozaki à Doha. Le toit est étayé par des troncs et des branches massifs destinés à ressembler à l’arbre Sidra du désert du pays.