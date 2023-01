Arata Isozaki, architecte lauréate du prix Pritzker, est décédée à l’âge de 91 ans

Écrit par Stephy Chung, CNN Contributeurs Emi Jozuka, CNN

L’architecte Arata Isozaki, lauréat du prix Pritzker, est décédé à l’âge de 91 ans, selon sa partenaire de longue date Misa Shin. Il est décédé mercredi de causes naturelles à son domicile de Naha, dans la préfecture japonaise d’Okinawa. Dans une déclaration de son bureau, Arata Isozaki and Associates, Shin a déclaré qu’un service funéraire privé aurait lieu avec seulement des parents proches présents.

En tant que l’un des premiers architectes japonais à travailler dans le monde, sa carrière prolifique s’est étendue sur plus de six décennies, avec plus de 100 bâtiments achevés érigés en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Australie. L’audacieuse et hélicoïdale Art Tower Mito au Japon, le Qatar National Convention Center inspiré de l’arbre Sidra à Doha et l’arène Palau Saint Jordi, créée pour les Jeux olympiques de 1992 à Barcelone, comptent parmi ses œuvres les plus connues.

L’intérieur du Qatar National Convention Center à Doha, au Qatar, le 12 avril 2015. Le crédit: Enes Kanli/Agence Anadolu/Getty Images

Isozaki est né à Oita, au Japon, en 1931. Les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale ont eu un impact profond sur l’adolescent de l’époque. à l’Université de Tokyo en 1954.

“(Ma) première expérience de l’architecture a été le vide de l’architecture”, a-t-il déclaré lorsqu’il a remporté le Pritzker, “et j’ai commencé à réfléchir à la manière dont les gens pourraient reconstruire leurs maisons et leurs villes”.

Il serait apprenti pour son ancien professeur, l’architecte de renom et lauréat du Pritzker 1987 Kenzo Tange, avant de créer son propre bureau, Arata Isozaki & Associates, en 1963, à une époque où le Japon se reconstruisait activement après la guerre.

“Afin de trouver la manière la plus appropriée de résoudre ces problèmes, je ne pouvais pas m’attarder sur un style unique”, aurait-il déclaré sur le site Web du prix Pritzker, à propos de son approche architecturale au Japon au cours des premières années de sa carrière. “Le changement est devenu constant. Paradoxalement, c’est devenu mon propre style.”

Une photo du Palau Sant Jordi, une arène sportive couverte conçue par l’architecte, prise le 3 avril 1990. Le crédit: Tetsuya Akiyama/AP

En 2019, Isozaki est devenu le septième architecte asiatique à remporter le prix Prizker, ou le “Nobel” de l’industrie, en dix ans. Le jury a souligné la première commande internationale de l’architecte, le Musée d’art contemporain de Los Angeles, comme particulièrement remarquable.

“Bien que controversé et géographiquement difficile, le bâtiment en grès rouge indien a été résolu par la conscience éloquente d’Isozaki de l’échelle à travers un assemblage de volumes, tout en employant le nombre d’or et la théorie du yin yang partout, évoquant la nature complémentaire des relations occidentales et orientales”, lire le déclaration de prix.

Parmi de nombreuses distinctions, il a également reçu la prestigieuse médaille d’or RIBA pour l’architecture en 1986 et le Leone d’Oro à la Biennale d’architecture de Venise en 1996.