Arash Lahijani, activité secondaire lucrative: écriture d’histoires de jeux vidéo

Arash Lahijani était lycéen lorsqu’il a appris qu’il pouvait gagner de l’argent en écrivant des histoires pour les personnages de jeux vidéo.

Un de ses amis avait payé 70 $ à un pigiste Fiverr pour le faire pour un personnage de Grand Theft Auto, se souvient-il – alors il a commencé à faire des recherches et s’est rendu compte qu’il y avait un marché. Mieux encore, c’était quelque chose qu’il pouvait faire comme bousculade après l’école et pendant les week-ends.

Une semaine plus tard, en avril 2021, il s’installe sur Fiverr. Depuis lors, il a gagné 62 400 $ en écrivant plus de 400 histoires de personnages pour une version en ligne du jeu vidéo Grand Theft Auto, selon des documents examinés par CNBC Make It.

Au cours de son deuxième mois complet sur la plate-forme, il a gagné 9 700 $. “Je ne savais pas que l’écriture pouvait me rapporter 10 000 dollars en un mois”, a déclaré Lahijani, maintenant étudiant en deuxième année de 19 ans au Baruch College de New York, à CNBC Make It.

Contrairement aux professionnels qui développent des personnages et des intrigues pour les studios de jeux vidéo, Lahijani écrit spécifiquement pour les utilisateurs qui jouent à Grand Theft Auto 5 Roleplay, une version informatique multijoueur du jeu de console populaire. Dans cette itération du jeu, les joueurs doivent soumettre des histoires de personnages pour rejoindre des serveurs spécifiques et jouer avec certains utilisateurs.