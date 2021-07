Aramco Team Series – Londres : Georgia Hall prend une avance d’un coup dans la dernière journée au Centurion Club | Actualités golfiques

Georgia Hall vise une première victoire mondiale de la saison

Georgia Hall a battu le record du parcours féminin au Centurion Club pour prendre une avance d’un coup dans la ronde finale de l’Aramco Team Series.

L’Anglaise a réussi deux eagles et cinq birdies sur son chemin vers un 64 sans bogey, la faisant passer à 11 sous dans l’épreuve individuelle et lui donnant un léger avantage sur Atthaya Thitikul.

La Norvégienne Marianne Skarpnord est à trois coups de la troisième place après huit birdies sur ses 11 derniers trous l’ont portée à huit sous, Charley Hull est à quatre coups du rythme après avoir terminé son deuxième tour avec deux bogeys sur les trois derniers trous,

Charley Hull a mélangé six birdies avec trois bogeys dans son deuxième tour 70

Hall a fait un début éclair en suivant des birdies consécutifs sur ses deux premiers trous avec des gains successifs à partir du quatrième, avant de se battre pour l’aigle au huitième par quatre pour atteindre le virage en 31.

La championne de l’Open féminin AIG 2018 a réussi un autre aigle au 13e par cinq et a réussi un tir au 17e, avec un superbe va-et-vient pour sauver le par au 18e, la voyant clôturer une manche sans défaut.

Hull a réussi un birdie sur quatre de ses six trous d’ouverture et a annulé un bogey au huitième en ramassant un coup au suivant, avec un birdie au 13e par cinq la prenant brièvement à moins de deux de l’avance jusqu’à ce qu’elle fasse un bogey le 16e et laisse tomber un tiré au dernier par cinq.

La co-leader du jour au lendemain, Kelsey MacDonald, a cinq retards sur le rythme après un niveau de 73, avec la Suédoise Anna Nordqvist dans le groupe à cinq sous qui comprend Cloe Frankish et Chloe Williams du Pays de Galles.

Live Ladies European Tour Golf Vivre de

Une épreuve par équipe se déroule parallèlement à la compétition individuelle, chaque équipe contenant trois professionnels et un amateur et les deux meilleurs scores sur chaque trou sont pris en compte pour le score de l’équipe.

L’équipe Cowan, dirigée par Olivia Cowan, est à -29 et détient un avantage de deux coups sur l’équipe Simmermacher, l’équipe Williams étant à quatre du rythme en troisième.

Regardez les Aramco Team Series tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports Golf. La couverture en direct se poursuit samedi à partir de 13h30 sur Sky Sports Mix, le bouton rouge sur Sky Sports Golf et – gratuitement – sur la chaîne YouTube de Sky Sports Golf.