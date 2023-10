Aramco et Siemens Energy lancent un projet de capture directe de l’air

Saudi Aramco a déclaré que les conditions de marché solides avaient contribué à porter son bénéfice net du deuxième trimestre à 48,4 milliards de dollars, contre 25,5 milliards de dollars un an plus tôt.

Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé lundi un partenariat avec Siemens Energy SA développer une « unité d’essai » de capture directe de l’air à petite échelle pour tenter de gérer les émissions.

L’unité de test sera construite à Dhahran, en Arabie Saoudite et achevée en 2024, selon un communiqué de Aramco le lundi.

La capture directe de l’air, ou DAC, fonctionne en extrayant le dioxyde de carbone déjà émis dans l’atmosphère. Le CO2 extrait peut ensuite être condensé en formations solides ressemblant à de la pierre ou liquéfié pour être stocké sous terre.

Le DAC est la méthode de captage du carbone la plus coûteuse, selon le Agence internationale de l’énergie. Il est généralement moins coûteux d’éliminer le CO2 à la source, avant qu’il ne soit émis dans l’air.

Le prix élevé attaché au DAC ainsi que les questions sur son efficacité ont rendu certains climatologues sceptiques quant à sa viabilité en tant que stratégie de réduction des émissions à long terme.

« D’un point de vue physique, nous avons simplement rendu le problème des milliers de fois plus difficile », a déclaré Jonathan Foley, qui dirige le projet Drawdown, une organisation à but non lucratif de solutions climatiques. « Imaginez essayer de retirer 400 choses sur un million et de le faire dans l’air. Ensuite, liquéfier efficacement cette substance et la mettre sous terre. C’est une énorme merveille d’ingénierie… le faire à l’échelle de milliards de tonnes est une science. fiction en ce moment. »

Foley a ajouté que les machines DAC elles-mêmes nécessitent beaucoup d’énergie pour fonctionner, ce qui ronge la réduction de carbone qu’elles parviennent à réaliser.

Mais malgré les obstacles au développement du DAC, de nombreuses entreprises, en particulier les géants de la technologie, investissent dans le développement de cette technologie. Par exemple, Amazone a annoncé le mois dernier qu’elle financerait le plus grand déploiement de DAC au monde, et une coalition d’entreprises technologiques dirigée par Stripe a lancé une société d’intérêt public appelée Frontier pour investir dans des startups et des projets de capture du carbone.

L’extraction du carbone de l’atmosphère est attrayante pour les entreprises ayant une empreinte carbone importante, car cela leur permettrait de continuer à émettre grâce à un mécanisme d’inversion après coup.

« Les entreprises de combustibles fossiles aimeraient pouvoir continuer à émettre des émissions provenant de leurs opérations fossiles tout en compensant ces émissions via des projets rentables de captage direct de l’air – c’est en quelque sorte un monde parfait pour elles, si elles peuvent y arriver », a déclaré Cara Horowitz, directrice générale. directeur de l’Institut Emmet sur le changement climatique et l’environnement de l’UCLA.

« Et même s’ils n’y parviennent pas, investir dans le développement du DAC leur permet de vanter les efforts visant à atteindre les objectifs de zéro émission nette sans pour autant impliquer de réduire l’utilisation des combustibles fossiles. »

Jusqu’à présent, disent les experts, la technologie n’a pas encore fait ses preuves à grande échelle.

« J’adorerais qu’une machine comme celle-ci fonctionne réellement. Ne serait-ce pas génial ? Il suffit d’allumer une machine qui aspire tout ce qui est dans le ciel », a déclaré Foley. « Mais désolé, il est beaucoup plus facile de ne pas l’émettre que de le retirer. C’est juste de la thermodynamique. »

La collaboration DAC entre Aramco et Siemens Energy en est encore à ses débuts.

Un porte-parole de Siemens Energy a déclaré à CNBC qu’une fois l’unité de test terminée l’année prochaine, les entreprises envisageraient de faire passer la technologie dans une phase pilote officielle. Ce n’est qu’après cela qu’ils continueraient à le développer commercialement.

Compte tenu de l’adolescence de DAC, les deux sociétés pétrolières investissent dans d’autres projets de technologies d’énergie propre.

Le porte-parole de Siemens Energy a déclaré que l’entreprise avait investi dans l’hydrogène, l’énergie éolienne, la fusion nucléaire et autres. Parallèlement, Aramco a également des projets dans les domaines de l’hydrogène et de la géothermie.