Aramark Sports + Entertainment a annoncé le lancement d’Aura, un concept qu’il décrit comme « une approche élevée du service haut de gamme qui offrira une expérience d’hospitalité inégalée associée à un talent culinaire exceptionnel ».

« Aura est une approche unique en son genre en matière de programmation d’hospitalité haut de gamme qui aborde tous les aspects de l’expérience client, des offres culinaires exquises au service extraordinaire », explique Alison Birdwell, présidente-directrice générale d’Aramark Sports + Entertainment. « Une « aura » peut être définie comme une atmosphère distinctive, et c’est précisément ce que nous avons cherché à réaliser avec cette approche de l’hospitalité haut de gamme.

L’expérience Aura est composée de quatre piliers…

Aramark Sports + Divertissement L’exposition de nourriture à l’Agave Club de San Antonio

La nourriture: La programmation des menus d’Aura s’appuie sur Stephen Starr, partenaire stratégique d’Aramark, la force créative lauréate du prix James Beard derrière STARR Restaurants, pour éclairer l’élaboration des menus et les normes de service. Aramark et Starr se réuniront tous les trimestres pour collaborer sur le développement de nouveaux menus et concepts, l’évolution des normes de service et les tendances du marché afin d’assurer une approche innovante de la programmation d’Aura. De plus, les chefs Aura participeront à des recherches de tendances et à des immersions culinaires pour garantir que les menus évoluent constamment et s’adaptent à chaque expérience souhaitée. Pour un aperçu de certaines des options de restauration, consultez la galerie de photos accompagnant cette histoire.

La boisson: Le programme de boissons Aura intègre le conseil d’experts de l’industrie, notamment le directeur interne des boissons d’Aramark, des partenaires de mixologie et des collaborateurs sommeliers pour conseiller sur les partenariats de marque et les offres de menu, garantissant que les programmes s’alignent sur les tendances et les préférences. Les menus comprendront une sélection tournante et saisonnière de cocktails spéciaux, de solides cartes de bières et de vins, ainsi que des options de boissons et de cafés à l’épreuve zéro.

Le service: Dans le cadre d’une collaboration de longue date avec le Culinary Institute of America (CIA), Aramark a conçu un programme de formation sur mesure auquel tout le personnel de réception d’Aura doit participer pour s’assurer qu’il est au courant des dernières techniques et tendances en matière d’alimentation et de boissons. . Ce programme est conçu pour aller au-delà de la formation de base en matière de service et vise à permettre au personnel d’offrir des expériences clients exceptionnelles dans un cadre haut de gamme et de cultiver une culture de l’hospitalité. Tous les cuisiniers d’Aura doivent également recevoir la certification CIA ProChef, qui fournit une validation pratique des compétences et mesure le sens culinaire, managérial et financier de base d’un chef.

Aramark Sports + Divertissement Le patio de l’Agave Club à San Antonio

La conception: Chaque élément d’un espace organisé par Aura, de l’aménagement aux zones de restauration et de boissons en passant par les finitions, est méticuleusement conçu pour évoquer un sentiment de sophistication et d’exclusivité. L’objectif de la conception de l’espace est d’offrir une expérience mémorable plutôt qu’une simple transaction. Pour permettre la personnalisation et la flexibilité, Aura propose une gamme d’options, allant du luxe accessible au luxe haut de gamme, de sorte que si un client recherche un environnement social haut de gamme pour la jeune génération ou une atmosphère intime et opulente pour la clientèle d’affaires, Aura peut livrer.

Le premier espace organisé du portefeuille Aura – l’Agave Club présenté par SWBC – ouvre ses portes ce mois-ci au Frost Bank Center, domicile des San Antonio Spurs de la NBA. Arborant une atmosphère captivante avec une gamme d’options culinaires en constante évolution, le club peut accueillir jusqu’à 310 personnes et comprend des sièges sur les rebords supérieurs et inférieurs, des sièges de style bar, des tables à manger, un coin salon privé, plusieurs postes d’action du chef, des comptoirs de pâturage et d’articles spécialisés et un patio extérieur.

Pour créer une esthétique élevée et moderne, une gamme de matériaux et d’éléments de conception ont été utilisés pour transformer l’Agave Club. Un mobilier élégant mais confortable invite les invités à se détendre et à socialiser dans l’espace de divertissement tandis que des pièces hexagonales en terrazzo et des carreaux empilés vert paon ont été sélectionnés pour compléter la palette de couleurs et l’esprit des San Antonio Spurs, et un éclairage chaleureux a été incorporé dans tout le club pour capturer l’essence. d’exclusivité tout en conservant un sentiment d’accessibilité.

“Nous sommes honorés que le Frost Bank Center soit le premier lieu à offrir l’expérience Aura aux clients”, a déclaré Joe Loomis, vice-président directeur des finances, de la technologie et des opérations culinaires chez Spurs Sports & Entertainment. « L’expertise d’Aramark dans l’offre des meilleures expériences culinaires et hôtelières transparaît à travers l’Agave Club. Nous sommes impatients de accueillir nos invités dans cet endroit rénové et de goûter à cette expérience haut de gamme.