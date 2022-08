Araignées britanniques : les 24 araignées britanniques que vous êtes le plus susceptible de trouver dans votre maison

SPIDER SEASON approche à grands pas alors que des millions de bestioles effrayantes se réfugier dans nos maisons au début de l’automne lorsque la température baisse.

Mais quelles araignées sont les plus susceptibles de s’introduire chez vous ? Voici tout ce que nous savons.

Les araignées tisserandes noires se trouvent généralement à l’intérieur des maisons toute l’année Crédit : Alamy

1. Araignée tisserande de dentelle noire

Les tisserands de dentelle noire se trouvent généralement dans les maisons britanniques toute l’année.

On les trouve sur les murs, les clôtures et l’encombrement autour du jardin et sont plus fréquents en automne lorsque les mâles quittent leurs toiles pour trouver des femelles.

Ils peuvent être trouvés à l’intérieur après de fortes pluies lorsque leur maison est inondée.

Ils sont inoffensifs pour l’homme.

2. Araignée bourdonnante

Araignée bourdonnante sur un plancher en bois dans une maison britannique Crédit : Alamy

Les araignées bourdonnantes se trouvent partout en Grande-Bretagne, mais sont plus prédominantes dans le sud.

On les trouve rarement sur le sol mais surtout dans les arbustes et sur le feuillage des arbres.

Les araignées bourdonnantes tirent leur nom du moment où les mâles vibrent sur les feuilles pour attirer les femelles.

3. Araignée cardinale

Vue de dessus d’une araignée cardinale Crédit : Getty Images – Getty

L’araignée cardinale est la plus grande araignée du Royaume-Uni.

Autrement connues sous le nom de Tegenaria parietina, certaines de ces araignées ont été enregistrées pour avoir une envergure de patte de 12 cm.

Le nom “cardinal” a été approprié d’une légende qui remonte au 14ème siècle lorsque le cardinal Wolsey a été effrayé par l’araignée à Hampton Court.

L’araignée est assez rare en Europe et se trouve plus communément dans le sud de l’Angleterre.

La plupart vivent dans des bâtiments ou des murs et, comme toutes les araignées, vivent dans des maisons.

Ils peuvent résister à des conditions très sèches et survivre pendant des mois sans nourriture.

L’araignée cardinale est capable de mordre, bien que des morsures aient rarement été enregistrées.

On pense que le pincement est totalement inoffensif et indolore pour les humains.

4. Araignée des cavernes

Une grande et impressionnante femelle mature de la famille des Tetragnathidae, vue de face sur un couvercle de drain rouillé Crédit : Getty Images – Getty

L’araignée des cavernes mesure environ 10 mm à 15 mm de long et peut être trouvée dans tout le Royaume-Uni toute l’année.

Ces araignées se trouvent le plus souvent dans des grottes, des tunnels et des endroits peu ou pas ensoleillés.

5. Araignée de cave

Araignée de cave femelle sur fond blanc Crédit : Getty Images – Getty

Les araignées de cave sont également connues sous le nom de Daddy Longleg Spiders.

Leurs corps grêles peuvent mesurer jusqu’à 10 mm de long.

Ils peuvent être trouvés dans les maisons toute l’année, les mâles vivant jusqu’à deux ans et les femelles pouvant vivre jusqu’à trois ans.

6. Araignée-crabe commune

Une araignée crabe terrestre se cache dans une fleur de pissenlit Crédit : Alamy

L’araignée-crabe commune est la plus commune en Grande-Bretagne de mars à août dans la végétation basse.

Terriblement, ils mangent leurs proies en sautant sur leur dos et en les perçant avec leurs crocs.

7. Araignée tisserande commune

Araignée de jardin commune dans sa toile Crédit : Getty Images – Getty

Cette araignée peut être vue de juillet à octobre dans n’importe quelle structure où elle peut construire une toile.

Les tisserands orbes communs mangent principalement de petits insectes et des mouches.

Ils tirent leur nom de la forme orbe de leur toile.

8. Araignée concombre

Une araignée concombre à la recherche de nourriture sur une feuille Crédit : Getty Images – Getty

Cette petite araignée verte peut être trouvée au Royaume-Uni d’avril à octobre.

On les trouve dans les buissons bas et les haies.

Les araignées de concombre sont originaires du Royaume-Uni.

9. Araignée de placard

Une araignée de placard dans un pot de fleurs vide Crédit : Alamy

Les araignées de placard peuvent être trouvées dans (vous l’avez deviné) les placards.

Leur coloration varie du violet foncé au brun ou au noir.

Bien que ces araignées mordent, leur morsure n’est pas connue pour causer des symptômes graves.

10. Araignée de jardin européenne

Le dessous de European Garden Spider Crédit : Getty Images – Getty

Les araignées de jardin européennes peuvent être trouvées dans les bois et les jardins du Royaume-Uni de juin à octobre.

11. Fausse veuve

Une fausse veuve retrouvée dans un hangar du Somerset Crédit : Alamy

Les fausses araignées veuves se trouvent dans les dépendances et les maisons toute l’année.

On pense qu’ils sont arrivés en Grande-Bretagne en 1879 en provenance des îles Canaries.

Leur nom est étonnamment similaire à celui de l’araignée veuve noire mortelle, et leurs morsures peuvent être tout aussi mortelles.

12. Araignée à quatre points

Tisserand d’orbe à quatre points se reposant dans sa toile Crédit : Alamy

L’araignée à quatre points peut être vue en Grande-Bretagne dans les hautes herbes pendant l’été et l’automne.

Ils ont quatre taches blanches sur le dos qui leur donnent leur nom.

13. Araignée de maison géante

Araignée de maison effrayante géante isolée sur fond blanc Crédit : Getty Images – Getty

Cette araignée est celle que vous verrez le plus souvent à l’automne.

L’araignée géante des maisons vit dans des hangars, des greniers, des maisons et des dépendances.

Il peut survivre plusieurs mois sans nourriture ni eau.

Ils sont vus toute l’année mais s’accouplent à l’automne.

14. Araignée verte de chasseur

Araignée verte de chasseur camouflée sur la feuille de muguet Crédit : Getty Images – Getty

La Grande-Bretagne a sa propre version terrifiante de l’araignée du chasseur.

Ils peuvent être trouvés dans les bois et sont très rares.

Ils sont généralement repérés de mai à septembre dans le sud de l’Angleterre et de l’Irlande.

15. Araignée sauteuse

Une petite araignée sauteuse Crédit : PIPA

Ces minuscules araignées peuvent être trouvées dans la végétation basse de mai à septembre.

Ils tirent leur nom du fait qu’ils sautent sur leur proie plutôt que de la collecter dans une toile.

16. Araignée labyrinthe

L’araignée est assise au centre de la toile en attendant sa proie

Cette araignée assez grande se trouve au Pays de Galles et en Angleterre de juin à septembre

Ils vivent dans les haies et dans les hautes herbes.

17. Araignée d’argent

Toile d’araignée avec oliveraie en arrière-plan

Ces petits gars sont connus pour être très inoffensifs et peuvent être trouvés dans le feuillage des arbres.

18. Araignée orb-web

Orb web spider dans la réserve naturelle de Crowle Moor Crédit : Alamy

Ces araignées à l’aspect étrange peuvent être trouvées près de l’eau et sont principalement observées de mai à septembre.

19. Araignée crabe qui court

Les araignées-crabes mâles et femelles peuvent être de tailles différentes Crédit : Alamy

Ces araignées très spectaculaires se trouvent en Angleterre et au Pays de Galles d’avril à octobre et vivent dans une végétation basse.

20. Araignée de secteur

Une araignée secteur mâle à flancs argentés construisant une toile dans un jardin à Belvedere, Kent Crédit : Alamy

Les araignées de secteur se trouvent dans les maisons suspendues aux cadres de fenêtres et vivent à l’intérieur toute l’année.

21. Araignée sauteuse zèbre

Gros plan d’une araignée sauteuse zèbre

Ces araignées étrangement adorables font deux fois la taille d’une araignée sauteuse standard.

Bien qu’ils puissent mordre, leurs morsures ne sont pas venimeuses.

Ils vous fuiront généralement à la place.

22. Araignée crachant

La variété britannique d’araignées cracheuses atteint entre 3 et 6 mm Crédit : Alamy

La seule variété d’araignée cracheuse trouvée au Royaume-Uni est la Scytodidae thoracica.

L’espèce au Royaume-Uni atteint entre 3 et 6 mm avec un corps en forme de dôme et des pattes de couleur paille avec des taches ou des taches sombres.

Les araignées cracheuses n’ont que six yeux alors que d’autres variétés d’araignées en ont huit.

Lorsqu’ils chassent la nuit, ils utilisent une technique unique pour capturer leurs victimes (autres araignées ou insectes) en crachant un liquide venimeux qui se fige autour de la proie, puis l’araignée commence son festin.

Ils sont inoffensifs pour l’homme et se trouvent principalement dans le sud de l’Angleterre.

23. Araignée en toile de tube

L’araignée à toile tubulaire se trouve principalement au Royaume-Uni entre juin et octobre Crédit : Alamy

Les araignées tubulaires se trouvent principalement au Royaume-Uni entre juin et octobre.

Il tire son nom de la soie tubulaire qu’il tisse.

L’entrée du tube est généralement entourée de fils de déclenchement en soie, un peu comme les rayons d’une roue.

Bien qu’on les trouve généralement à l’extérieur, ils viennent à l’intérieur, souvent à la recherche d’un compagnon.

Ceux-ci alertent l’araignée d’éventuelles proies qui passent.

C’est une araignée nocturne qui aime s’installer dans les murs extérieurs, les faces en bois et autres trous dans lesquels elle peut pondre ses œufs.

On le trouve principalement dans le sud-est de l’Angleterre, en particulier dans les zones côtières.

24. Araignée sac jaune

Gros plan d’une araignée sac sur une primevère violette et jaune Crédit : Getty

Avec une longueur de corps d’environ un quart de pouce pour les mâles et les femelles, cette araignée est l’une des plus petites.

Beaucoup de gens croient que cette araignée est blanche ou “transparente” alors qu’en fait, c’est en fait un jaune pâle.

Leur régime alimentaire se compose d’autres araignées plus petites et de minuscules insectes. On les trouve couramment dans les zones de jardin humides, y compris les plaques de mousse et les tas de feuilles.

Le fait le plus troublant à propos de cette araignée est que si les réserves de nourriture sont faibles, elles mangeront leurs propres petits !