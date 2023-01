Arabie saoudite : retour du pèlerinage du Hajj aux niveaux d’avant la COVID

Le coronavirus n’est pas la première catastrophe de santé publique à frapper le hajj. La famille régnante Al Saud du royaume mise sa légitimité dans cette nation riche en pétrole sur la surveillance et la protection des sites du hajj. Veiller à ce que le hajj se déroule a été une priorité pour eux – et également un moteur économique principal apportant des milliards de dollars de revenus non pétroliers à l’Arabie saoudite.

Plus récemment, l’Arabie saoudite a été menacée par un autre coronavirus, celui qui cause le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou MERS. Le royaume a renforcé ses mesures de santé publique pendant le hajj en 2012 et 2013, exhortant les malades et les personnes âgées à ne pas y participer.