Arabie saoudite : qu’est-ce que la nation espère accomplir dans le cadre de la prise de contrôle par transfert et que se passera-t-il ensuite ? | Nouvelles du football

L’Arabie saoudite recrute certains des talents les plus recherchés du football mondial cet été – mais pourquoi cela se produit-il et que va-t-il se passer ?

Rien qu’en 2023, Cristiano Ronaldo a déménagé dans la nation du Moyen-Orient avec un transfert gratuit, le vainqueur du Ballon D’Or Karim Benzema ayant refusé une autre saison au Real Madrid pour le rejoindre dans le pays.

Ce n’est en aucun cas la fin avec pas moins de cinq joueurs de Chelsea prêts à quitter la Premier League pour la Saudi Pro League, avec des joueurs comme Sergio Ramos, Bernardo Silva et Heung-Min Son qui auraient fait face à des offres similaires.

Sky Sports Nouvelles journaliste en chef Kaveh Solhekol analyse cette tendance du marché des transferts…

Pourquoi l’Arabie saoudite dépense-t-elle soudainement des sommes énormes pour des joueurs étrangers ?

Image:

Cristiano Ronaldo a déménagé à Al Nassr plus tôt cette année – et cela a lancé une tendance





L’Arabie saoudite cherche à développer son économie par le biais d’autres industries afin de garantir son avenir financier.

Le pays dépend de la vente d’argent par le biais du pétrole – cela ne durera pas éternellement et ils doivent diversifier leur économie. Ils le font via le PIF – le fonds d’investissement souverain du pays.

Le sport est un domaine particulier qu’ils cherchent à développer dans le pays et cela inclut leur ligue de football. Ils veulent construire leur propre industrie des loisirs et du divertissement et tirer parti de l’énorme intérêt de la population saoudienne – dont 70% a moins de 40 ans – pour le football.

Le football est extrêmement populaire en Arabie saoudite – ils étaient l’équipe la mieux soutenue lors de la Coupe du monde du Qatar l’année dernière, n’oublions pas et leur équipe a battu les éventuels champions argentins en phase de groupes – et ils y voient également un moyen d’augmenter le tourisme dans le pays. .

Le niveau de la ligue est déjà assez élevé et ils veulent en faire l’un des meilleurs au monde, donc faire venir certains des meilleurs joueurs du moment est considéré comme la première étape pour y parvenir et faire du sport un pilier industriel majeur. dans le pays.

Les dirigeants d’Arabie saoudite ont vu tout cet intérêt et ils ont pensé : « au lieu que d’autres personnes gagnent de l’argent grâce à l’intérêt de notre population pour le sport, faisons-le nous-mêmes et gardons l’argent à l’intérieur de nos frontières ». Il veut mettre l’Arabie saoudite sur la carte et rehausser son profil.

Qu’est-ce que l’Arabie saoudite espère accomplir d’autre ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Charlie Wyatt du Sun réfléchit à l’énorme contrat offert à N’Golo Kanté de Chelsea alors qu’il se prépare à jouer au football en Arabie Saoudite



Le pays espère également développer son réseau dans le monde en investissant dans des clubs de football, d’où la raison pour laquelle le PIF a acheté Newcastle, et s’appuie sur la richesse de l’expertise du jeu pour développer ses propres joueurs.

Créer des académies et améliorer la capacité des jeunes joueurs saoudiens à améliorer l’équipe nationale est également un objectif.

Il s’agit également de relations internationales et d’influence sur la scène mondiale, en particulier pour rivaliser avec les concurrents locaux au Moyen-Orient. L’organisation réussie de la Coupe du monde par le Qatar n’est pas passée inaperçue.

L’Arabie saoudite souhaite également organiser une Coupe du monde, de préférence en 2030 dans ce qui a été évoqué comme la première « Coupe du monde sur trois continents » – une candidature conjointe avec la Grèce (Europe) et l’Égypte (Afrique).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le football européen ne devrait pas avoir peur d’un exode de joueurs vers l’Arabie saoudite, malgré la perte de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Ruben Neves dans des clubs du pays, déclare le président de l’UEFA Aleksander Ceferin



Est-ce un « feu de paille » ou un objectif à long terme ?

Des parallèles sont évidemment établis avec la Chine et la naissance de la Super League en 2004, lorsque soudainement la star brésilienne Oscar et Marko Arnautovic de West Ham ont déménagé en Extrême-Orient.

Ce qui s’est passé en Chine, c’est que leur Super League était un ordre direct du président. Il a dit qu’il voulait que la Chine accueille la Coupe du monde, ait une bonne équipe nationale et une ligue nationale.

Mais ensuite, le Parti communiste au pouvoir en Chine a changé d’avis, ils n’aimaient pas la façon dont cette grande quantité d’argent sortait de Chine vers l’Europe et les poches des étrangers. Ils ont décidé de mettre fin à cela et de nombreuses règles différentes ont été mises en place pour contrôler le nombre de joueurs étrangers que vous pourriez avoir dans la Super League chinoise.

Comme alors, l’objectif de l’Arabie saoudite est à long terme. Mais l’Arabie saoudite a plus d’argent. Et il y a le sentiment qu’ils sont plus sérieux à ce sujet.

C’est donc le début d’un processus et non quelque chose qui va disparaître rapidement. Sky Sports Nouvelles a été informé que, dans les cinq prochaines années, l’Arabie saoudite veut que 100 des meilleurs joueurs étrangers jouent dans sa ligue.

Cristiano Ronaldo est le premier à y aller, et ils ont essayé d’obtenir Lionel Messi avec une offre monumentale de 400 millions de dollars par an qu’il a refusée pour passer à la MLS à la place. Mais cela n’a pas dissuadé les clubs saoudiens, avec Ruben Neves sur le point de rejoindre Al Hilal et cinq joueurs de Chelsea, dont Kalidou Koulibaly et Hakim Ziyech, en pourparlers pour passer également à l’État.

Alors, les clubs saoudiens cibleront-ils Erling Haaland ? Ou Harry Kane ? Aucun joueur n’a été exclu pour tenter de les faire venir dans la péninsule arabique.

L’Arabie saoudite a-t-elle pour toujours faussé le marché des transferts ?

Nous avons vu cet été, pour la première fois, qu’à chaque transfert, il fallait mentionner les clubs saoudiens. Les joueurs qui, selon vous, ne peuvent pas être achetés, comme Heung-Min Son à Tottenham, suscitent un sérieux intérêt pour eux. Les Spurs ont déclaré que Son n’était pas à vendre.

L’Arabie saoudite a l’argent pour signer n’importe quel joueur de son choix – tant que le joueur veut s’y installer.

Beaucoup de joueurs au sommet de leur carrière diront non – mais je pense que cela a un peu changé avec Neves des Wolves. C’est quelqu’un qui intéresse Liverpool, Barcelone et Manchester United, il n’a que 26 ans et au sommet de sa carrière, il a décidé de partir. De toute évidence, cela dépend en grande partie de l’argent.

Cela a donc changé le marché des transferts car les clubs sont sérieusement concurrencés par l’Arabie saoudite – un marché très lucratif s’est ouvert.

Chelsea utilise-t-il l’Arabie saoudite pour contourner ses problèmes de fair-play financier après avoir dépensé 600 millions de livres sterling ?

C’est quelque chose qui a été beaucoup évoqué ces derniers jours. Chelsea a dépensé 600 millions de livres sterling au cours des deux dernières fenêtres de transfert et ils doivent équilibrer les comptes et vendre certains joueurs. À l’improviste, tout à coup, les Saoudiens sont arrivés et ont dit: « Nous aurons certains de vos joueurs et nous avons 100 millions de livres sterling à vous donner. » Les gens de l’extérieur le regardent et le trouvent un peu étrange – tout à coup, Chelsea a cette façon d’équilibrer les livres.

Les gens ont également dit que le PIF d’Arabie saoudite – qui possède les quatre clubs saoudiens qui cherchent à acheter les joueurs de Chelsea – a investi dans Clearlake Capital, un fonds de capital-investissement qui est actionnaire majoritaire de Chelsea. Les gens ont essayé de voir s’il se passait quelque chose d’étrange là-bas.

Mais de quoi Sky Sports Nouvelles dit, cela n’a rien à voir. Le fonds souverain d’Arabie saoudite investit dans de nombreux fonds de capital-investissement partout dans le monde et Clearlake a des investissements dans 400 sociétés différentes. Chelsea dirait qu’il n’y a absolument aucun conflit d’intérêt là-dedans.