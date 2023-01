Arabie Saoudite ou Afrique du Sud ? Cristiano Ronaldo trébuche sur le méga-mouvement d’Al Nassr

La superstar du football Cristiano Ronaldo a fait un lapsus sur son nouveau contrat de mégabucks mardi lorsqu’il a semblé dire qu’il avait déménagé en Afrique du Sud plutôt qu’en Arabie saoudite, domicile de son dernier club Al Nassr.

“Ce n’est pas la fin de ma carrière de venir en Afrique du Sud”, a-t-il déclaré aux médias, alors qu’il était présenté au club de Riyad où des milliers de fans ont fêté sa signature pour environ 200 millions d’euros.

Ronaldo, 37 ans, qui a joué toute sa carrière en Europe, a fait la gaffe en parlant des offres qui, selon lui, ont afflué du monde entier après son départ de Manchester United.

“J’ai eu de nombreuses offres en Europe, beaucoup au Brésil, en Australie, aux États-Unis, même au Portugal”, a déclaré l’attaquant portugais, arrivé lundi soir dans la capitale de l’Arabie saoudite riche en pétrole.

Ronaldo a reçu un accueil tonitruant dans un parc Mrsool bondé de 25 000 places, qui a éclaté en acclamations et en pyrotechnie alors qu’il apparaissait dans le kit jaune et bleu d’Al Nassr.

Ronaldo s’est décrit comme un “joueur unique” et a insisté sur le fait que sa carrière n’était pas terminée lorsqu’il est arrivé mardi dans son nouveau club Al Nassr, en Arabie saoudite.

« Je suis un joueur unique. C’est bien de venir ici, j’ai battu tous les records là-bas (en Europe) et je veux battre quelques records ici”, a déclaré Ronaldo aux médias au stade Mrsool Park d’Al Nassr.

“Je viens ici pour gagner, jouer, profiter, faire partie du succès du pays et de la culture du pays”, a-t-il ajouté.

Ronaldo a déclaré qu’il avait refusé une série d’offres d’Europe et d’ailleurs pour rejoindre les Saoudiens aux poches profondes.

“En Europe, mon travail est terminé”, a-t-il déclaré, ajoutant : “J’ai eu de nombreuses offres en Europe, beaucoup au Brésil, en Australie, aux États-Unis, même au Portugal.

“De nombreux clubs ont essayé de me signer mais j’ai donné ma parole à ce club, pour l’opportunité d’avoir non seulement du football mais (de faire) partie de ce pays incroyable. Et pour moi, c’était un défi.”

(Avec les contributions des agences)

