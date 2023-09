Arabie Saoudite : jouer le jeu à long terme | Médias

Dans la campagne de réforme et de refonte de l’image de marque menée par l’Arabie Saoudite, les investissements sportifs jouent un rôle important. De plus, parler de Dieu et de l’impiété sur YouTube aux États-Unis.

Les dépenses massives de l’Arabie Saoudite dans le sport font partie de la stratégie du prince héritier Mohammed ben Salmane visant à diversifier l’économie du pétro-État et à remodeler son image de marque. Contributeurs :

Abdullah Al-Arian – Auteur, Le football au Moyen-Orient

Gregg Carlstrom – correspondant au Moyen-Orient, The Economist

Kristin Diwan – Chercheuse principale, Institut arabe des États du Golfe

Rayhan Uddin – Journaliste, Middle East Eye Sur notre radar : Cette semaine a vu le lancement du plus grand procès antitrust du siècle contre le géant de la technologie, Google. Flo Phillips explique quels sont les enjeux et pourquoi les gouvernements aux États-Unis et en Europe prennent à partie les grandes technologies. Dieu et l’athéisme sur YouTube Les évangélistes religieux de tous bords bénéficient depuis longtemps de grandes plateformes sur les réseaux sociaux – aujourd’hui, l’athéisme se développe en ligne. Les postes d’écoute Ryan Kohls rapporte depuis les États-Unis sur les apôtres impies du pays sur YouTube. Contributeurs :

Seth Andrews – YouTubeur, @TheThinkingAtheist

Drew McCoy – YouTuber, @GeneicallyModifiedSkeptic

Chrissy Stroop – Correspondante principale, Dépêches religieuses