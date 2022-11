Arabie saoudite contre Mexique – Rapport de match de football – 30 novembre 2022

Le Mexique a quitté la Coupe du monde de façon dramatique, ratant une place dans les 16 derniers contre la Pologne à la différence de buts, malgré sa victoire 2-1 sur l’Arabie saoudite mercredi.

Le Mexique menait 2-0 dans les arrêts de jeu, ce qui, associé à la défaite de la Pologne contre l’Argentine, vainqueur du groupe, sur le même score, signifiait que les deux équipes finiraient à égalité de points, de différence de buts, de buts marqués, de buts encaissés et de face à face record après avoir fait match nul 0-0 lors de leur premier match de groupe.

Mais avec la Pologne ayant un avantage étroit sur les points de fair-play, le Mexique a dû continuer à envoyer des hommes à la recherche d’un but pour les envoyer en phase à élimination directe. Et ce faisant, ils ont été rattrapés à la pause par l’Arabie saoudite pour faire avancer la Pologne d’un but (0 GD pour la Pologne, -1 pour le Mexique).

Pour le Mexique, c’est la première fois qu’il ne participera pas à la phase à élimination directe de la Coupe du monde depuis 1990, date à laquelle il a été banni du tournoi. La dernière fois Le Tri s’est qualifié pour le tournoi et n’a pas réussi à sortir de la phase de groupes en 1978.

Les chances de progression du Mexique semblaient minces au début du match après avoir pris un point lors de ses deux premiers matches et avoir eu besoin d’une grosse victoire et / ou de l’aide de l’Argentine ou de la Pologne dans l’autre match pour avancer.

Ayant un besoin urgent de renforcer leur différence de buts, le Mexique a emmené le match en Arabie saoudite dès le début mercredi au Lusail Iconic Stadium et n’a jamais cessé de courir, parsemant le but d’efforts à longue portée dans une tentative désespérée de prendre le contrôle de son propre destin.

Après avoir été sans but lors de ses 2 premiers matchs et demi et 430 minutes au total lors de la Coupe du monde remontant à 2018, le Mexique a explosé de façon spectaculaire pour commencer la seconde mi-temps.

Henry Martin a finalement sorti l’impasse à la 47e minute, terminant à bout portant après un corner tiré pour donner de l’espoir au Mexique. Cinq minutes plus tard, c’était le pandémonium. À près de 35 mètres, Luis Chavez a envoyé un coup franc dans le coin supérieur pour mettre le Mexique 2-0 en vue de la phase à élimination directe.

Lorsque l’Argentine menait bientôt 2-0 sur la Pologne, le Mexique n’avait besoin que d’un but de plus pour progresser.

À plusieurs reprises, ils sont passés terriblement près d’y parvenir. Hirving Lozano a trouvé le filet mais a vu le but exclu pour hors-jeu, puis Martin aurait vraiment dû marquer mais a volé au-dessus de la barre avec juste le gardien à battre, laissant immédiatement tomber sa tête dans ses mains.

Plus de douleur devait suivre lorsque le remplaçant Uriel Antuna s’est dégagé derrière la défense saoudienne et a appliqué la finition, mais à nouveau le drapeau du hors-jeu est levé.

Et alors que le Mexique continuait désespérément d’avancer pendant sept minutes de temps d’arrêt, l’Arabie saoudite a rompu et a porté le coup final à Le Trigrâce au but de Salem Al-Dawsari.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.