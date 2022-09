Arabie saoudite contre États-Unis – Rapport de match de football – 27 septembre 2022

Les États-Unis ont été tenus à un match nul et vierge par l’Arabie saoudite à Murcie, en Espagne, mardi lors de leur dernier match de préparation avant le début de la Coupe du monde en novembre.

Le résultat complète une préparation finale décevante du tournoi au Qatar pour l’équipe de Gregg Berhalter, après avoir perdu 2-0 contre le Japon vendredi.

Suite à cette défaite, Berhalter a fait entrer Christian Pulisic dans la formation, aux côtés de Ricardo Pepi, DeAndre Yedlin et Kellyn Acosta.

Mais les États-Unis ont subi un coup dur lorsque Gio Reyna a été retiré après seulement 30 minutes, avec ce que US Soccer a déclaré plus tard être une précaution après avoir ressenti une tension musculaire.

Les États-Unis avaient montré des signes positifs au début avec un jeu de liaison soigné entre Pulisic, Pepi, Reyna et Weston McKennie profitant de la ligne défensive élevée de l’Arabie saoudite.

Mais cela s’est limité à des efforts à distance, dont le meilleur a vu Tyler Adams effectuer un tir juste à côté de 25 mètres. Et au fur et à mesure que la mi-temps s’écoulait, les États-Unis devenaient de plus en plus prévisibles et inefficaces avec le ballon.

Christian Pulisic et les États-Unis ont enduré 90 minutes frustrantes contre l’Arabie saoudite. Aitor Alcade/Getty Images

C’est l’Arabie Saoudite, classée 53e au classement FIFA, qui s’est rapprochée le plus de l’ouverture du score dans les 45 premières minutes. Un dernier bloc de Yedlin et une course loin de Paul Arriola, pour Reyna, ont été nécessaires pour garder le match sans but après un effort à bout portant de Hattan Bahebri.

La deuxième mi-temps n’a pas beaucoup mieux commencé pour l’USMNT. Yedlin a été expulsé à la 59e minute après avoir reçu un lourd tacle de Saud Abdulhamid. Joe Scally a remplacé Yedlin, avec Jesus Ferreira et Mark McKenzie entrant également dans l’action à la place de Pepi et Aaron Long.

Ferreira a rapidement eu la meilleure chance du match des Américains, mais n’a pu tirer directement sur le gardien saoudien qu’après qu’Arriola l’ait trouvé dans la surface.

Le résultat final aurait pu être encore pire pour les États-Unis, mais l’Arabie saoudite n’a pas profité de certaines ouvertures tardives qui lui ont été présentées par une ligne de fond américaine moins que résolue.

Les États-Unis seront ensuite en action lorsqu’ils entameront leur campagne de Coupe du monde contre le Pays de Galles le 21 novembre avant de terminer la phase de groupes avec des matchs contre l’Angleterre et l’Iran.