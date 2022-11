Arabie Saoudite contre Argentine : victoire historique du prince héritier

Commentez cette histoire Commentaire

Je m’en rappelle comme si c’était hier. Mon frère jumeau et moi, tous âgés de 6 ans, avons veillé tard dans la maison de nos grands-parents à Kolkata, en Inde, pour regarder le match d’ouverture de l’Argentine lors de la Coupe du monde 1990 en Italie. La nation sud-américaine était alors championne en titre, propulsée par l’inimitable Diego Maradona. Leur premier match du tournoi, contre le Cameroun méconnu, devait être une formalité.

Puis le Cameroun a gagné, contre toute attente et contre toute logique. Mon frère et moi avons pleuré, stupéfaits par la faillibilité de notre super-héros. Nous étions trop jeunes pour reconnaître l’importance sismique du triomphe du Cameroun. Jusque-là, les équipes de football des nations africaines étaient souvent la cible de mépris et de moqueries, sujettes à beaucoup de racisme latent.

“Nous détestons quand les journalistes européens nous demandent si nous mangeons des singes et avons un sorcier”, a déclaré François Omam-Biyik, le buteur vainqueur, aux journalistes après le match. “Nous sommes de vrais joueurs de football et nous l’avons prouvé ce soir.”

Mardi, l’Argentine s’est retrouvée une fois de plus victime d’un choc historique. Leur équipe très appréciée, dirigée par le phénomène mondial Lionel Messi, s’est effondrée sur une défaite 2-1 déconcertante contre l’Arabie saoudite. Oui, l’Arabie saoudite : Le pays qui a échoué à plusieurs reprises en Coupe du monde ; le pays dont la participation la plus mémorable au tournoi a été la défaite 8-0 face à l’Allemagne en 2002 ; le pays que tout le monde s’attendait à être encore le bouc émissaire deux décennies plus tard au Qatar.

Au lieu de cela, encouragée par des dizaines de milliers de fans saoudiens qui ont fait le court voyage à travers la frontière, l’Arabie saoudite a réussi l’impensable. Déjà, mercredi a été déclaré jour férié pour que la nation prolonge ses célébrations. La victoire, comme l’ont rapporté mes collègues, a également marqué un moment inhabituel d’unité panarabe, les médias sociaux de la région regorgeant de mèmes joyeux saluant le succès saoudien.

“Ils sont les champions d’Amérique du Sud”, a déclaré l’entraîneur saoudien Hervé Renard, un Français avec un palmarès important de succès en tant qu’entraîneur en Afrique, en référence à l’Argentine, vainqueur de la Copa America en 2021. “Ils ont des joueurs incroyables. Mais c’est le football et parfois les choses sont complètement folles.

Pour le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, la défaite de l’équipe de football contre l’Argentine couronne un moment triomphal sur la scène mondiale. Le royal controversé a été mis à l’honneur lors des cérémonies d’ouverture de la Coupe du monde. Il y a été aperçu portant une écharpe qatarie marron lors de la défaite du pays hôte face à l’Équateur – un acte de soutien fraternel qui aurait stupéfié les spectateurs il y a seulement quelques années lorsque l’Arabie saoudite a mené un boycott régional et un blocus du Qatar. Mardi, l’enthousiasme du prince héritier pour la Coupe du monde du Qatar a été partagé par l’émir du Qatar, qui a agité un drapeau saoudien dans le stade alors que les Saoudiens marquaient leur victoire.

Le prince héritier a également réparé d’autres clôtures. Il était tout sourire à Bali pour le sommet des dirigeants du Groupe des 20 grandes économies, aux côtés du président turc Recep Tayyip Erdogan et du Premier ministre indien Narendra Modi. Il est également apparu à la Conférence des Nations Unies sur le climat en Égypte et au sommet des pays de l’APEC à Bangkok. Ce dernier voyage a marqué une restauration des relations thaï-saoudiennes après un gel profond provoqué par un vol de bijoux cinématographique de 1989 réalisé par un ouvrier thaïlandais dans un palais saoudien qui a été mystérieusement suivi l’année suivante par les meurtres de trois diplomates saoudiens en Thaïlande.

Le prince héritier a déjà résisté à l’opprobre mondial pour son prétendu cerveau de l’enlèvement et de l’exécution macabre en 2018 du journaliste saoudien et contributeur du Washington Post Jamal Khashoggi. Au cours de l’été, il a appelé le président français Emmanuel Macron et un certain nombre d’autres dirigeants européens. Il a également reçu le président Biden sur son sol natal avec un coup de poing, une réunion qui a rendu absurde la proclamation de la campagne électorale de Biden selon laquelle Riyad serait transformé en « paria » sous sa surveillance. Et la semaine dernière, l’administration Biden a demandé à un juge de conférer l’immunité souveraine au prince héritier dans une affaire civile concernant son rôle dans le meurtre de Khashoggi.

Combiné à l’influence durable de Riyad sur les marchés mondiaux de l’énergie, l’état des lieux montre la main forte du jeune prince héritier. Cela souligne également les difficultés persistantes auxquelles sont confrontés ceux à Washington qui espèrent détourner la politique américaine dans la région des Saoudiens.

“Les États-Unis ont tenté de limiter l’importance et le rôle du royaume aux niveaux régional et international, mais ils ont d’abord constaté que cet objectif était irréalisable et ensuite qu’il nuisait à ses propres intérêts”, a déclaré Abdulaziz al-Sager, président du Gulf Research Center à Djeddah. Reuters. “Il y a donc un processus de retrait américain de la prise de positions négatives envers le royaume.”

Des photos montraient le prince héritier acclamant la victoire saoudienne chez lui à Riyad. Les bonnes vibrations dans le royaume ne manqueront pas de se poursuivre tout au long du tournoi, avec une énorme foule de fans saoudiens se rendant au Qatar. Les précédents précédents suggèrent que même si l’Arabie saoudite perd ses matchs restants, son étonnant bouleversement contre l’Argentine sera gravé dans le marbre. L’histoire de la Coupe du monde est remplie de chouchous perdants, de la Corée du Nord déchaînée qui a charmé le public anglais en 1966 aux débutants du Sénégal en 2002 qui ont battu la France, l’ancien dirigeant colonial, lors de son premier match de Coupe du monde.

Les Saoudiens sont sur la bonne voie pour profiter d’un tournoi juste à côté sans aucun des contrôles accrus que le Qatar a dû subir pour accueillir la Coupe du monde. Mais on ne sait pas combien de soft power cette équipe saoudienne peut rassembler pour son prince héritier.